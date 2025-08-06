$7 тыс. за фиктивную операцию: в Одессе разоблачили схему для уклонистов

В Одессе правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. К преступной деятельности были привлечены врач-травматолог, двое гражданских и военнослужащий — начальник группы обеспечения одного из РТЦК и СП города.

Продавали фиктивные справки: что известно

Как установили следователи, злоумышленники организовали незаконный сервис для военнообязанных мужчин, которые стремились избежать мобилизации.

За деньги им предлагали фиктивные медицинские справки на основании мнимых операций на коленном суставе.

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Далее их предоставляли военно-врачебной комиссии для получения отсрочки от службы.

Стоимость таких услуг стартовала от $4 тыс. до $7 тыс. Одну из фиктивных операций правоохранителям удалось предотвратить.

Кроме того, действуя в сговоре с одним из подозреваемых, работник ТЦК за 15 тыс. грн продавал фиктивные повестки, позволявшие военнообязанным избегать проверок документов.

Каждая следующая повестка предлагалась со скидкой в одну тысячу гривен. Всего задокументирована продажа 7 повесток на более 70 тыс. грн.

Всем участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины) и ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанным избраны меры пресечения. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконным услугам.

Источник : Офис генпрокурора

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