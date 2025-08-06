$7 тис. за фіктивну операцію: в Одесі викрили схему для ухилянтів

В Одесі правоохоронці викрили чергову схему ухилення від мобілізації. До злочинної діяльності були залучені лікар-травматолог, двоє цивільних та військовослужбовець — начальник групи забезпечення одного з РТЦК та СП міста.

Продавали фіктивні довідки: що відомо

Як встановили слідчі, зловмисники організували незаконний сервіс для військовозобов’язаних чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації.

За гроші їм пропонували фіктивні медичні довідки на підставі удаваних операцій на колінному суглобі.

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Далі їх надавали військово-лікарській комісії для отримання відстрочки від служби.

Вартість таких послуг стартувала від $4 тис. до $ 7 тис. Одній з фіктивних операцій правоохоронцям вдалося запобігти.

Крім того, діючи у змові з одним із підозрюваних, працівник ТЦК за 15 тис. грн продавав фіктивні повістки, що давали змогу військовозобов’язаним уникати перевірок документів.

Кожна наступна повістка пропонувалася зі знижкою в одну тисячу гривень. Загалом задокументовано продаж 7 повісток на понад 70 тис. грн.

Усім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України) та ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Наразі затриманим обрано запобіжні заходи. Встановлюється коло осіб, причетних до незаконних послуг.

Джерело : Офіс генпрокурора

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