Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Из-за нарушения закона: блогер-миллионщица Симбочка потеряла аккаунт в Instagram

Сімбочку заблокували за рекламу казино

Аккаунт блогера-миллионницы Симбочки заблокировали из-за незаконной рекламы казино.

Вместе с ее страницей государственное агентство PlayCity совместно с Meta закрыли еще шесть профилей – среди них новостные ресурсы и страницы блогеров-тысячников.

Все они систематически публиковали сторис с “легкими выигрышами” и активными ссылками на игорные ресурсы.

Что говорит закон о рекламе казино

Реклама азартных игр в Украине разрешена только на специально определенных площадках: в ночном телеэфире, на официальных сайтах и в приложениях лицензированных организаторов, а также в профильных изданиях для взрослой аудитории.

Все материалы должны быть помечены как 21+ и содержать предупреждение об игровой зависимости. Запрещено обещать быстрый заработок, показывать бонусы, несовершеннолетних, военных или известных людей, кроме спортсменов, отметили в PlayCity.

В агентстве напомнили, что сообщить о подозрительной рекламе казино можно по электронному адресу info@playcity.gov.ua. К письму можно прикрепить скриншоты и ссылки на азартные игры.

Кто такая Симбочка

Настоящее имя блогера – Карина. Она известна не только благодаря соцсетям, но и публичным заявлениям об отношениях с бывшим любимым, певцом Parfeniuk (Ильей Парфенюком).

По словам Симбочки, во время беременности у них случались агрессивные ссоры. В марте прошлого года у пары родилась дочь, а уже в ноябре они объявили о разрыве.

Сімбочка

Фото: Pexels, Симбочка

Связанные темы:

Азартні ігриРеклама
