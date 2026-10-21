Ямпольская община расположена на севере Сумской области, примерно в 20 километрах от границы с Россией. После обстрелов около года назад часть специалистов покинула Ямпольскую больницу, рассказывает глава общины Ольга Губар. Община ищет новых врачей, предлагает жилье, однако желающих работать здесь немного.

— В приграничье не очень хотят ехать, — констатирует Ольга Губар.

В то же время потребность в медицинской помощи только растет. В общине остаются преимущественно женщины и пожилые люди, а еще сюда переехали более двух тысяч внутренне перемещенных лиц из почти разрушенных приграничных сел.

Ближайшая альтернатива — Шостка, но и там представлены не все специальности. До Сум отсюда почти столько ехать, как до Киева, а маршрут частично пролегает вблизи границы, где риск обстрелов особенно высок.

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— Пожилые люди далеко не поедут, — говорит Губар. Поэтому люди иногда остаются без консультации не потому, что специалиста нет, а потому, что до него слишком сложно добраться.

Именно в таких условиях одним из решений стала телемедицина. Проект Внедрение телемедицинских услуг в прифронтовых общинах Сумской области реализует общественная организация Кейсерс (CASERS) при поддержке Фонда Восточная Европа в рамках проекта Спроможні та сильні: Суми.

Кейсерс уже располагает сетью из 38 телемедицинских центров в разных регионах страны. В Сумскую область команда приехала неожиданно: с запросом обратились представители Березовской больницы.

Телемедицинские кабинеты оборудовали в Ямполе и селе Береза Шосткинского района. Пациент приходит в местное медицинское учреждение, где медицинский работник проводит обследование, а профильный врач подключается удаленно и получает его результаты.

— Еще когда ее только оборудовали, люди спрашивали нас: когда можно записаться на консультацию. Думаю, что у нас она будет работать не на 100%, а даже на 200%, — рассказала Ольга Губар.

Пациентам доступны консультации специалистов более чем по 30 направлениям — от кардиолога и невролога до офтальмолога и хирурга. Услуги предоставляются бесплатно по электронному направлению семейного врача.

Больше, чем видеоконсультация

Слово телемедицина может создавать впечатление, что речь идет просто о видеозвонке. Но оборудованная телемедицинская комната работает иначе.

Помимо оборудования для связи, медучреждения получили портативные электрокардиографы, цифровые стетоскопы и отоскопы, дерматоскопы, пульсоксиметры, оборудование для экспресс-анализов крови. Поэтому на месте можно сделать ЭКГ, прослушать сердце и легкие, осмотреть кожу, горло или ухо, определить уровень глюкозы, холестерина, гемоглобина.

Медсестре Светлане Питутиной из Березы пришлось освоить специальное оборудование.

— Любопытство брало верх: мы узнавали что-то новое. Изображение сразу выводится на экран, поэтому врачу, который консультирует дистанционно, легко все увидеть, — рассказала Светлана.

После приема пациент может получить рекомендации, электронный рецепт или направление на обследование.

Основатель Кейсерс Евгений Урсалов обращает внимание на цифровой отоскоп: в регионе, где взрывы стали частью повседневной жизни, у людей могут быть повреждения барабанной перепонки из-за взрывной волны.

Телемедицинская комната становится своеобразным продолжением рук и глаз врача, который может находиться за сотни километров.

Совместные решения для лучших результатов

Изначально комнату планировали оборудовать в Свеской общине. Однако на месте команда Кейсерс выяснила, что именно Ямполь является местным центром, куда сходятся маршруты из окрестных сел.

— Мне понравилось, что Фонд отнесся к этому гибко. Изменить уже согласованное местоположение — это дополнительная работа. Но для всех было важнее сделать проект эффективным, чем просто оставить все так, как было запланировано, — рассказывает Евгений Урсалов.

Для Ольги Губар важно, что человек может получить оценку своего состояния еще до того, как отправляться в дальний путь:

— Здесь есть реальная возможность получить консультацию и дальше уже решить, насколько запущена болезнь, насколько быстро нужно реагировать и куда ехать.

Технологические исследования на локальном уровне

Особое место занимает ретинальная, или фундус-камера. Она создает цифровые изображения сетчатки и помогает выявлять диабетическую ретинопатию, глаукому, возрастную макулярную дегенерацию.

— Снимок можно сделать на месте и передать офтальмологу, даже если сам врач находится в другом городе, — объясняет Евгений Урсалов.

Телемедицина не заменяет очного приема, но помогает своевременно провести диагностику — что в приграничной зоне может иметь решающее значение для здоровья и жизни.

Руководство Сумской области уже заявило о необходимости распространить этот опыт на всю Сумщину. Местных медиков обучили работе с оборудованием, поэтому после завершения грантовой поддержки в общинах должна остаться отлаженная система.

Проект Внедрение телемедицинских услуг в прифронтовых общинах Сумщины реализует общественная организация Кейсерс (CASERS) в рамках проекта Спроможні та сильні: Суми, который осуществляет Фонд Восточная Европа.

Мнения, изложенные в данном материале, необязательно отражают позицию Фонда Восточная Европа.

Фото: ГО Кейсерс

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