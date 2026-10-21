Ямпільська громада розташована на півночі Сумщини, приблизно за 20 кілометрів від кордону з Росією. Після обстрілів близько року тому частина фахівців залишила Ямпільську лікарню, розповідає голова громади Ольга Губар. Громада шукає нових лікарів, пропонує житло, однак охочих працювати тут небагато.

— У прикордоння не дуже хочуть їхати, – констатує Ольга Губар.

Водночас потреба в медичній допомозі лише зростає. У громаді залишаються переважно жінки та люди похилого віку, а ще сюди переїхали понад дві тисячі внутрішньо переміщених людей із майже зруйнованих прикордонних сіл.

Найближча альтернатива – Шостка, але й там представлені не всі спеціальності. До Сум звідси майже стільки ж дороги, як до Києва, а маршрут частково пролягає поблизу кордону, де ризик обстрілів особливо високий.

Зараз дивляться

— Люди похилого віку далеко не поїдуть, – говорить Губар. Тож люди іноді залишаються без консультації не тому, що фахівця немає, а тому, що до нього надто складно дістатися.

Саме в таких умовах одним із рішень стала телемедицина. Проєкт Впровадження телемедичних послуг у прифронтових громадах Сумщини реалізує громадська організація Кейсерс (CASERS) за підтримки Фонду Східна Європа в межах проєкту Спроможні та сильні: Суми.

Кейсерс уже має мережу з 38 телемедичних центрів у різних регіонах країни. На Сумщину команда вийшла несподівано: із запитом звернулися представники Березівської лікарні.

Телемедичні кімнати облаштували в Ямполі та селі Береза Шосткинського району. Пацієнт приходить до місцевого медзакладу, де медпрацівник проводить обстеження, а профільний лікар підключається дистанційно й отримує їхні результати.

— Ще коли тільки її облаштовували, люди нас питали: коли можна записатися на консультацію. Думаю, що у нас вона буде працювати не на 100%, а навіть на 200%, – розповіла Ольга Губар.

Пацієнтам доступні консультації фахівців понад 30 напрямів – від кардіолога й невролога до офтальмолога й хірурга. Послуги надають безплатно за електронним направленням сімейного лікаря.

Більше ніж відеоконсультація

Слово телемедицина може створювати враження, що йдеться просто про відеодзвінок. Але обладнана телемедична кімната працює інакше.

Окрім обладнання для зв’язку, медзаклади отримали портативні електрокардіографи, цифрові стетоскопи й отоскопи, дерматоскопи, пульсоксиметри, обладнання для експрес-аналізів крові. Тож на місці можна зробити ЕКГ, послухати серце й легені, оглянути шкіру, горло чи вухо, визначити рівень глюкози, холестерину, гемоглобіну.

Медсестрі Світлані Пітутіній з Берези довелося опанувати спеціальне обладнання.

— Цікавість брала гору: ми дізнавалися щось нове. Зображення одразу виводиться на екран, тож лікарю, який консультує дистанційно, легко все побачити, – розповіла Світлана.

Після прийому пацієнт може отримати рекомендації, електронний рецепт або направлення на обстеження.

Засновник Кейсерс Євген Урсалов звертає увагу на цифровий отоскоп: у регіоні, де вибухи стали частиною повсякденності, люди можуть мати пошкодження барабанної перетинки через вибухову хвилю.

Телемедична кімната стає своєрідним продовженням рук і очей лікаря, який може перебувати за сотні кілометрів.

Спільні рішення задля кращих результатів

Спочатку кімнату мали облаштувати у Свеській громаді. Однак на місці команда Кейсерс з’ясувала, що саме Ямпіль є локальним центром, куди сходяться маршрути з навколишніх сіл.

— Мені сподобалося, що Фонд поставився до цього гнучко. Змінити вже погоджену локацію – це додаткова робота. Але для всіх було важливіше зробити проєкт ефективним, ніж просто залишити все так, як було заплановано, – розповідає Євген Урсалов.

Для Ольги Губар важливо, що людина може отримати оцінку свого стану ще до того, як вирушати в далеку дорогу:

— Тут є реальна можливість отримати консультацію і далі вже вирішити, наскільки хвороба задавнена, наскільки швидко треба реагувати й куди їхати.

Технологічні дослідження на локальному рівні

Окреме місце посідає ретинальна, або фундус-камера. Вона створює цифрові зображення сітківки й допомагає виявляти діабетичну ретинопатію, глаукому, вікову макулярну дегенерацію.

— Знімок можна зробити на місці й передати офтальмологу, навіть якщо сам лікар перебуває в іншому місті, – пояснює Євген Урсалов.

Телемедицина не замінює очного прийому, але допомагає вчасно провести діагностику – що у прикордонні може мати вирішальне значення для здоров’я і життя.

Керівництво Сумської області вже заявило про необхідність масштабувати цей досвід на всю Сумщину. Місцевих медиків навчили працювати з обладнанням, тож після завершення грантової підтримки у громадах має залишитися налагоджена система.

Проєкт Впровадження телемедичних послуг у прифронтових громадах Сумщини реалізує громадська організація Кейсерс (CASERS) у межах проєкту Спроможні та сильні: Суми, який втілює Фонд Східна Європа.

Думки, викладені у цьому матеріалі, не обов’язково відображають позицію Фонду Східна Європа.

Фото: ГО Кейсерс

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