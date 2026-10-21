Ямпільська громада розташована на півночі Сумщини, приблизно за 20 кілометрів від кордону з Росією. Після обстрілів близько року тому частина фахівців залишила Ямпільську лікарню, розповідає голова громади Ольга Губар. Громада шукає нових лікарів, пропонує житло, однак охочих працювати тут небагато.

— У прикордоння не дуже хочуть їхати, – констатує Ольга Губар.

Водночас потреба в медичній допомозі лише зростає. У громаді залишаються переважно жінки та люди похилого віку, а ще сюди переїхали понад дві тисячі внутрішньо переміщених людей із майже зруйнованих прикордонних сіл.

Найближча альтернатива – Шостка, але й там представлені не всі спеціальності. До Сум звідси майже стільки ж дороги, як до Києва, а маршрут частково пролягає поблизу кордону, де ризик обстрілів особливо високий.

Зараз дивляться

— Люди похилого віку далеко не поїдуть, – говорить Губар. Тож люди іноді залишаються без консультації не тому, що фахівця немає, а тому, що до нього надто складно дістатися.

Саме в таких умовах одним із рішень стала телемедицина. Проєкт Впровадження телемедичних послуг у прифронтових громадах Сумщини реалізує громадська організація Кейсерс (CASERS) за підтримки Фонду Східна Європа в межах проєкту Спроможні та сильні: Суми.

Кейсерс уже має мережу з 38 телемедичних центрів у різних регіонах країни. На Сумщину команда вийшла несподівано: із запитом звернулися представники Березівської лікарні.

Телемедичні кімнати облаштували в Ямполі та селі Береза Шосткинського району. Пацієнт приходить до місцевого медзакладу, де медпрацівник проводить обстеження, а профільний лікар підключається дистанційно й отримує їхні результати.

— Ще коли тільки її облаштовували, люди нас питали: коли можна записатися на консультацію. Думаю, що у нас вона буде працювати не на 100%, а навіть на 200%, – розповіла Ольга Губар.

Пацієнтам доступні консультації фахівців понад 30 напрямів – від кардіолога й невролога до офтальмолога й хірурга. Послуги надають безплатно за електронним направленням сімейного лікаря.

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Фото: ГО Кейсерс

Більше ніж відеоконсультація

Слово телемедицина може створювати враження, що йдеться просто про відеодзвінок. Але обладнана телемедична кімната працює інакше.

Окрім обладнання для зв’язку, медзаклади отримали портативні електрокардіографи, цифрові стетоскопи й отоскопи, дерматоскопи, пульсоксиметри, обладнання для експрес-аналізів крові. Тож на місці можна зробити ЕКГ, послухати серце й легені, оглянути шкіру, горло чи вухо, визначити рівень глюкози, холестерину, гемоглобіну.

Фото: ГО Кейсерс
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Фото: ГО Кейсерс
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Медсестрі Світлані Пітутіній з Берези довелося опанувати спеціальне обладнання.

Цікавість брала гору: ми дізнавалися щось нове. Зображення одразу виводиться на екран, тож лікарю, який консультує дистанційно, легко все побачити, – розповіла Світлана.

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Фото: ГО Кейсерс

Після прийому пацієнт може отримати рекомендації, електронний рецепт або направлення на обстеження.

Засновник Кейсерс Євген Урсалов звертає увагу на цифровий отоскоп: у регіоні, де вибухи стали частиною повсякденності, люди можуть мати пошкодження барабанної перетинки через вибухову хвилю.

Телемедична кімната стає своєрідним продовженням рук і очей лікаря, який може перебувати за сотні кілометрів.

Як телемедицина рятує прифронтову Сумщину: доступ до лікарів на відстані Фото 3

Фото: ГО Кейсерс

Спільні рішення задля кращих результатів

Спочатку кімнату мали облаштувати у Свеській громаді. Однак на місці команда Кейсерс з’ясувала, що саме Ямпіль є локальним центром, куди сходяться маршрути з навколишніх сіл.

— Мені сподобалося, що Фонд поставився до цього гнучко. Змінити вже погоджену локацію – це додаткова робота. Але для всіх було важливіше зробити проєкт ефективним, ніж просто залишити все так, як було заплановано, – розповідає Євген Урсалов.

Для Ольги Губар важливо, що людина може отримати оцінку свого стану ще до того, як вирушати в далеку дорогу:

— Тут є реальна можливість отримати консультацію і далі вже вирішити, наскільки хвороба задавнена, наскільки швидко треба реагувати й куди їхати.

Як телемедицина рятує прифронтову Сумщину: доступ до лікарів на відстані Фото 4

Фото: ГО Кейсерс

Технологічні дослідження на локальному рівні

Окреме місце посідає ретинальна, або фундус-камера. Вона створює цифрові зображення сітківки й допомагає виявляти діабетичну ретинопатію, глаукому, вікову макулярну дегенерацію.

Фото: ГО Кейсерс
Фото: ГО Кейсерс

— Знімок можна зробити на місці й передати офтальмологу, навіть якщо сам лікар перебуває в іншому місті, – пояснює Євген Урсалов.

Телемедицина не замінює очного прийому, але допомагає вчасно провести діагностику – що у прикордонні може мати вирішальне значення для здоров’я і життя.

реклама Кейсерс

Фото: ГО Кейсерс

Керівництво Сумської області вже заявило про необхідність масштабувати цей досвід на всю Сумщину. Місцевих медиків навчили працювати з обладнанням, тож після завершення грантової підтримки у громадах має залишитися налагоджена система.

Проєкт Впровадження телемедичних послуг у прифронтових громадах Сумщини реалізує громадська організація Кейсерс (CASERS) у межах проєкту Спроможні та сильні: Суми, який втілює Фонд Східна Європа.

Думки, викладені у цьому матеріалі, не обов’язково відображають позицію Фонду Східна Європа.

Фото: ГО Кейсерс

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