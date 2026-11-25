Сколько электроэнергии потребляет Starlink зимой: что влияет на расходыДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Через регулярные отключения электроэнергии в Украине люди ищут альтернативные способы оставаться на связи. Один из них — спутниковый интернет Starlink, который позволяет пользоваться сетью даже тогда, когда обычный интернет недоступен из-за обесточивания.
Однако для работы оборудования необходимо электропитание. Поэтому перед подключением Starlink важно понимать, сколько электроэнергии он потребляет, отличаются ли затраты в зависимости от модели и как меняется потребление зимой.
Факты ICTV узнавали, сколько электроэнергии потребляет Старлинк, сколько заряда аккумулятора нужно для его работы и на какие показатели стоит ориентироваться при расчете автономного питания.
Сколько электроэнергии потребляет Starlink
Потребление электроэнергии зависит прежде всего от модели оборудования. Компания Starlink выпускает несколько вариантов терминалов, в частности компактную версию Mini, стандартные комплекты и более мощные модели Performance.
Указанные производителем показатели касаются не только спутниковой антенны. Они включают потребление всего комплекта, а именно терминала, Wi-Fi роутера, блока питания и кабелей.
По информации из справочного центра Starlink, среднее потребление электроэнергии составляет:
- Starlink Mini — 20–40 Вт;
- Starlink Standard Actuated — 50–75 Вт;
- Starlink Standard 4, Standard 4 X и Enterprise — 75–100 Вт;
- Starlink Performance Gen 1 и Gen 2 — 110–150 Вт;
- Starlink Performance Gen 3 — 75–100 Вт.
Фактическое потребление зависит от температуры окружающей среды, места установки и интенсивности использования оборудования.
Отдельно производитель приводит показатели потребления в режиме ожидания. Например, Starlink Mini использует около 15 Вт, а стандартные модели — около 20 Вт. Для Performance Gen 1 и Gen 2 этот показатель составляет 45 Вт.
Сколько электроэнергии потребляет Starlink Mini
Starlink Mini — компактная портативная версия спутникового интернета. В отличие от стандартного комплекта, она имеет встроенный Wi-Fi, поэтому для подключения к сети не нужен отдельный роутер.
Согласно характеристикам производителя, среднее потребление Starlink Mini составляет 20–40 Вт. В режиме ожидания устройство использует примерно 15 Вт.
Если оборудование работает круглосуточно, расход электроэнергии составит:
- за один час — 0,02–0,04 кВт·ч;
- за сутки — 0,48–0,96 кВт·ч;
- за 30 дней — 14,4–28,8 кВт·ч.
Таким образом, Starlink Mini — менее энергозатратный вариант. Это важно для людей, которые используют зарядные станции, аккумуляторы или другие автономные источники питания.
Обратите внимание: для подключения Mini через USB-C производитель рекомендует источник питания мощностью 100 Вт с параметрами 20 В / 5 А.
Сколько электроэнергии потребляет обычный Starlink
Стандартные комплекты Starlink рассчитаны на постоянное использование дома или в офисе. Они имеют отдельный Wi-Fi роутер и большую антенну по сравнению с компактной версией Mini.
По данным компании, Starlink Standard 4, Standard 4 X и Enterprise в среднем потребляют 75–100 Вт. Более старая модель Standard Actuated имеет несколько более низкие показатели — 50–75 Вт.
Если стандартный Starlink работает непрерывно, расход составит:
- за один час — 0,075–0,1 кВт·ч;
- за сутки — 1,8–2,4 кВт·ч;
- за 30 дней — 54–72 кВт·ч.
Для более старой версии Standard Actuated расчет будет другим:
- за сутки — 1,2–1,8 кВт·ч;
- за 30 дней — 36–54 кВт·ч.
Сколько электроэнергии потребляет Starlink зимой
Зимой потребление электроэнергии Starlink увеличивается. Это связано с работой функции обогрева, которая помогает растапливать снег и лед на поверхности антенны.
Производитель предусмотрел специальный режим подогрева. Он использует электроэнергию оборудования, чтобы поддерживать рабочую поверхность антенны в надлежащем состоянии и уменьшать накопление снега.
В приложении Starlink можно выбрать один из трех режимов:
- Выключенный подогрев — дополнительная энергия на растапливание снега не расходуется.
- Автоматический режим — оборудование самостоятельно определяет снежные условия и включает подогрев при необходимости. Это рекомендованный производителем режим.
- Предварительный подогрев — антенна поддерживается в теплом состоянии, чтобы предотвратить накопление снега. Такой режим увеличивает потребление электроэнергии.
Изменить настройки можно в приложении Starlink: нужно открыть «Настройки», перейти в раздел Starlink, а затем выбрать соответствующий режим.
Производитель не устанавливает фиксированного показателя потребления электроэнергии зимой. Он зависит от погодных условий, температуры и того, как часто оборудованию приходится подогревать антенну.
Поэтому во время сильных снегопадов и морозов фактический расход может быть выше средних показателей, указанных в характеристиках устройства. В частности, это касается случаев, когда пользователь выбирает режим предварительного подогрева.