Через регулярные отключения электроэнергии в Украине люди ищут альтернативные способы оставаться на связи. Один из них — спутниковый интернет Starlink, который позволяет пользоваться сетью даже тогда, когда обычный интернет недоступен из-за обесточивания.

Однако для работы оборудования необходимо электропитание. Поэтому перед подключением Starlink важно понимать, сколько электроэнергии он потребляет, отличаются ли затраты в зависимости от модели и как меняется потребление зимой.

Факты ICTV узнавали, сколько электроэнергии потребляет Старлинк, сколько заряда аккумулятора нужно для его работы и на какие показатели стоит ориентироваться при расчете автономного питания.

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Сколько электроэнергии потребляет Starlink

Потребление электроэнергии зависит прежде всего от модели оборудования. Компания Starlink выпускает несколько вариантов терминалов, в частности компактную версию Mini, стандартные комплекты и более мощные модели Performance.

Указанные производителем показатели касаются не только спутниковой антенны. Они включают потребление всего комплекта, а именно терминала, Wi-Fi роутера, блока питания и кабелей.

По информации из справочного центра Starlink, среднее потребление электроэнергии составляет:

Starlink Mini — 20–40 Вт;

Starlink Standard Actuated — 50–75 Вт;

Starlink Standard 4, Standard 4 X и Enterprise — 75–100 Вт;

Starlink Performance Gen 1 и Gen 2 — 110–150 Вт;

Starlink Performance Gen 3 — 75–100 Вт.

Фактическое потребление зависит от температуры окружающей среды, места установки и интенсивности использования оборудования.

Отдельно производитель приводит показатели потребления в режиме ожидания. Например, Starlink Mini использует около 15 Вт, а стандартные модели — около 20 Вт. Для Performance Gen 1 и Gen 2 этот показатель составляет 45 Вт.

Сколько электроэнергии потребляет Starlink Mini

Starlink Mini — компактная портативная версия спутникового интернета. В отличие от стандартного комплекта, она имеет встроенный Wi-Fi, поэтому для подключения к сети не нужен отдельный роутер.

Согласно характеристикам производителя, среднее потребление Starlink Mini составляет 20–40 Вт. В режиме ожидания устройство использует примерно 15 Вт.

Если оборудование работает круглосуточно, расход электроэнергии составит:

за один час — 0,02–0,04 кВт·ч;

за сутки — 0,48–0,96 кВт·ч;

за 30 дней — 14,4–28,8 кВт·ч.

Таким образом, Starlink Mini — менее энергозатратный вариант. Это важно для людей, которые используют зарядные станции, аккумуляторы или другие автономные источники питания.

Обратите внимание: для подключения Mini через USB-C производитель рекомендует источник питания мощностью 100 Вт с параметрами 20 В / 5 А.

Сколько электроэнергии потребляет обычный Starlink

Стандартные комплекты Starlink рассчитаны на постоянное использование дома или в офисе. Они имеют отдельный Wi-Fi роутер и большую антенну по сравнению с компактной версией Mini.

По данным компании, Starlink Standard 4, Standard 4 X и Enterprise в среднем потребляют 75–100 Вт. Более старая модель Standard Actuated имеет несколько более низкие показатели — 50–75 Вт.

Если стандартный Starlink работает непрерывно, расход составит:

за один час — 0,075–0,1 кВт·ч;

за сутки — 1,8–2,4 кВт·ч;

за 30 дней — 54–72 кВт·ч.

Для более старой версии Standard Actuated расчет будет другим:

за сутки — 1,2–1,8 кВт·ч;

за 30 дней — 36–54 кВт·ч.

Сколько электроэнергии потребляет Starlink зимой

Зимой потребление электроэнергии Starlink увеличивается. Это связано с работой функции обогрева, которая помогает растапливать снег и лед на поверхности антенны.

Производитель предусмотрел специальный режим подогрева. Он использует электроэнергию оборудования, чтобы поддерживать рабочую поверхность антенны в надлежащем состоянии и уменьшать накопление снега.

В приложении Starlink можно выбрать один из трех режимов:

Выключенный подогрев — дополнительная энергия на растапливание снега не расходуется.

Автоматический режим — оборудование самостоятельно определяет снежные условия и включает подогрев при необходимости. Это рекомендованный производителем режим.

Предварительный подогрев — антенна поддерживается в теплом состоянии, чтобы предотвратить накопление снега. Такой режим увеличивает потребление электроэнергии.

Изменить настройки можно в приложении Starlink: нужно открыть «Настройки», перейти в раздел Starlink, а затем выбрать соответствующий режим.

Производитель не устанавливает фиксированного показателя потребления электроэнергии зимой. Он зависит от погодных условий, температуры и того, как часто оборудованию приходится подогревать антенну.

Поэтому во время сильных снегопадов и морозов фактический расход может быть выше средних показателей, указанных в характеристиках устройства. В частности, это касается случаев, когда пользователь выбирает режим предварительного подогрева.

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