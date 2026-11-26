Продажа автомобиля в Украине предполагает не только передачу ключей и получение денег от покупателя. После заключения сделки необходимо переоформить транспортное средство на нового владельца.

Факты ICTV разобрались, какие правила продажи авто действуют в 2026 году, как правильно оформить договор, какие документы подготовить и введут ли новый налог на продажу автомобиля.

Правила продажи авто в 2026 году

В Главном сервисном центре МВД рассказали, что с начала 2026 года украинцы заключили более 1 млн договоров купли-продажи транспортных средств.

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По данным ведомства, 58,6% сделок оформили в сервисных центрах, 22% — через Дію, еще 19,4% — при участии субъектов хозяйствования.

Специалисты рассказали, что в Украине предусмотрено три основных способа оформления договора купли-продажи транспортного средства:

В сервисном центре МВД. Продавец и покупатель обращаются в любой удобный территориальный сервисный центр. Администратор проверяет документы, оформляет договор и проводит перерегистрацию автомобиля на нового владельца. По информации Главного сервисного центра МВД, оформление самого договора купли-продажи бесплатное. Однако за регистрационные услуги, новое свидетельство и номерные знаки необходимо заплатить.

Через приложение Дія. В этом случае продавцу и покупателю не нужно лично посещать сервисный центр. Договор заключают онлайн и подписывают с помощью Дія.Підпису.

В этом случае продавцу и покупателю не нужно лично посещать сервисный центр. Договор заключают онлайн и подписывают с помощью Дія.Підпису. Через субъектов хозяйствования. Это юридические лица и ФЛП, которые занимаются продажей или комиссионной торговлей транспортными средствами. Например, автосалоны, автодилеры и комиссионные площадки по продаже подержанных автомобилей.

Какие автомобили можно продать через Дію

В 2026 году через приложение Дія физические лица могут продать и перерегистрировать на нового владельца:

легковой автомобиль;

мотоцикл;

мопед.

Как объясняет Главный сервисный центр МВД, воспользоваться онлайн-услугой можно один раз в календарный год для каждого соответствующего типа транспортного средства. Это связано с правилами налогообложения продажи имущества.

Для оформления сделки у продавца в Дії должны отображаться паспорт или ID-карта, загранпаспорт или вид на жительство, налоговый номер, свидетельство о регистрации транспортного средства и зарегистрированное место жительства.

Покупатель и продавец проходят автоматическую проверку по государственным реестрам. Если автомобиль находится в розыске, под арестом или имеет другие ограничения на перерегистрацию, заключить договор онлайн не получится.

Важно, что через Дію нельзя оформить первую регистрацию автомобиля или сделки, при которых возникает обязанность уплатить налоги. В таких случаях необходимо обращаться в сервисный центр МВД.

Какой налог за продажу авто в 2026 году

По данным Налоговой службы, сумма налогов зависит от количества транспортных средств, которые человек продает в течение календарного года. Правила определяет статья 173 Налогового кодекса Украины.

Для физических лиц предусмотрены следующие ставки налога при продаже авто:

Первая продажа легкового автомобиля за год — НДФЛ и военный сбор не уплачиваются.

— НДФЛ и военный сбор не уплачиваются. Вторая продажа — 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Всего — 10%.

— 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Всего — 10%. Третья и каждая последующая продажа — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Всего — 23%.

Необлагаемая налогом продажа предусмотрена отдельно для одного легкового автомобиля, одного мотоцикла и одного мопеда в течение года. То есть продажа автомобиля и мотоцикла в одном календарном году не означает, что за одну из этих сделок обязательно нужно платить налог.

Для автобусов, грузовиков, прицепов и другого движимого имущества действуют другие правила. Первая и вторая продажи облагаются по ставке 5% НДФЛ и 5% военного сбора. За третью и последующие продажи необходимо уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Также при налогооблагаемой продаже легкового автомобиля доход определяют по цене в договоре, но не ниже среднерыночной или оценочной стоимости транспортного средства.

Сколько стоит переоформление автомобиля в 2026 году

Отдельно от налогов необходимо учитывать расходы на регистрационные услуги. По данным Главного сервисного центра МВД, ориентировочная стоимость перерегистрации автомобиля с выдачей нового свидетельства и номерного знака составляет 1 360 грн.

В эту сумму входят:

административная услуга — 350 грн;

бланк нового свидетельства о регистрации — 660 грн;

номерной знак — 350 грн.

Банковская комиссия, если она предусмотрена способом оплаты, оплачивается дополнительно.

Стоит учитывать, что эти платежи касаются регистрационных действий, а не самого договора купли-продажи, который в сервисном центре МВД оформляют бесплатно. Если покупатель хочет оставить имеющийся номерной знак, состав расходов будет другим.

Сбор в Пенсионный фонд при первой государственной регистрации легкового автомобиля не следует путать с обычной продажей подержанного авто. При стандартной перерегистрации на нового владельца такой сбор не уплачивается.

Что известно о новых правилах продажи авто

Правила продажи автомобилей в Украине могут измениться. Речь идет о налогах. Новые требования планируют ввести с 1 января 2027 года, если президент подпишет соответствующий законопроект № 16037-д. Сейчас документ еще не подписан, но находится на рассмотрении главы государства.

О том, какие изменения могут ожидать автовладельцев и сколько придется платить при продаже транспортного средства, рассказал адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Примус Партнерс Сергей Касянчук.

Одно из главных возможных изменений касается срока владения автомобилем. Если владелец будет продавать легковушку ранее чем через 183 дня после ее государственной регистрации на свое имя, даже первая продажа за календарный год будет облагаться налогом по ставке 23% (сейчас — 0%).

В эту сумму войдут:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

По словам Сергея Касянчука, если автомобиль находился в собственности 183 дня или дольше, первая продажа в течение года останется необлагаемой налогом.

Адвокат также обращает внимание, что налоги будут начисляться на доход от продажи, а не на реальную прибыль. То есть даже если владелец приобрел автомобиль дороже, чем впоследствии продал, это не освободит его от уплаты налогов.

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