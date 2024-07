Воїни пустелі, які хочуть власну державу: хто такі туареги та чи можуть бути союзниками України

У Малі, в північно-західній частині африканського континенту, кілька днів тому повстанці-туареги вдарили по групі найманців ПВК Вагнера. За різними джерелами, ліквідовано від 20 до понад 50 бойовиків.

Факти ICTV розбиралися, хто такі туареги, що вагнерівці роблять в Малі та які в цій країні інтереси Кремля.

Туареги – напівкочовий народ, що живе на півночі Малі, в Нігері, Буркіна-Фасо, Алжирі та Лівії. Їхній основний вид діяльності – розведення худоби, землеробство і торгівля. Туареги походять від берберів – корінної етнічної групи Північної Африки. Сповідують іслам сунітського спрямування.

Відомо, що туареги переселилися з території сучасної Лівії у VII столітті н. е. Оскільки це кочовий народ, то в них не склалося централізованої влади. Політичний стрій туарегів нагадує вільну конфедерацію, тобто союз, кожен член якого зберігає незалежність.

Характерною ознакою туарегів є те, що вони єдині у світі мусульмани, де обличчя прикривають чоловіки, а не жінки.

У XVIII і XIX століттях туареги брали чорношкірих африканців як рабів. Наприкінці XIX століття Малі (тоді країна називалася Французький Судан або Західний Судан) стала колонією Франції. Французи спробували покінчити з кочовим способом життя туарегів. Але 1917 року вони повстали, та французи опір придушили. Пізніше в туарегів почали забирати землі, примушувати до військової служби, робіт.

А незабаром інтерес Франції до сахарської зони почав згасати, і туареги понадіялися на створення автономної держави Азавад. Ці надії перейшли в незалежне Малі.

У 1960-х роках малійські туареги спробували вступити в союз з Алжиром, але перший президент Малі Модібо Кейта жорстоко придушив цю спробу. Перша половина 70-х років принесла туарегам сильну посуху. У 1972-1974 роках загинуло близько 40% малої та великої рогатої худоби в Малі. Це змусило народ відмовитися від кочового способу життя і перебратися в міста, табори біженців або в сусідні країни.

Уряд другого президента Малі Мусси Траоре розтратив більшу частину міжнародної допомоги, призначеної туарегам. Режим Траоре продовжував нехтувати правами народу і ставитися до нього вороже. У 1990 році туарезькі повстанці завдали удару по урядових об’єктах у місті Гао. Малійські військові відповіли жорстко. Це й розпалило полум’я повстань.

Уряд наступного президента Альфа Умара Конаре, обраний 1992 року, пішов на примирення з повстанцями на півночі Малі. Конаре погодився на репарації туарегам і розширення регіонального самоврядування. Але повстання періодично тривали, туареги відчували себе чужими – багато чорношкірих малійців пам’ятали про поневолення їхніх предків туарегами.

Після повстання туарегів у 1990-96 роках настало десятиліття непростого миру, за яким сталася серія великих повстанських спалахів у спробі домогтися незалежності.

У період з 2009 до 2012 року невдоволення туарегів та інших північних народів призвело до повстання проти Малійської держави, проголошення незалежності регіону Азавад і подальшої присутності на півночі країни французьких і малійських військ.

У туарегів панує матріархат. До прикладу, чоловік завжди має радитися із дружиною перед ухваленням важливих рішень. Майно й худоба належать жінці.

Після весілля чоловік протягом року має довести своїй дружині, що вартий бути з нею. Як виявиться недобрим, то жінка може його вигнати та обрати собі нового чоловіка. У разі розлучення жінка залишає собі дітей і все майно. Грамоти навчають дівчаток з ранніх років, для чоловіків вона не обов’язкова.

Туареги, як і курди, не мають власної держави. На сьогодні народ туарегів живе на північних територіях Малі, в Нігері, Алжирі, Буркіна-Фасо, Лівії, Мавританії та інших африканських державах.

Верхівка влади в Малі дуже корумпована. Туризм, який колись був однією з головних складових економіки туарегів і Північного Малі, занепав через викрадення людей бойовиками “Аль-Каїди в ісламському Магрибі” (AQIM). Зростала тіньова економіка. Контрабанда зброї та наркотиків стали одним із джерел додаткового доходу для туарезьких угруповань.

Серед туарегів дедалі більше наростала войовнича позиція щодо уряду.

США розглядали північ Малі як район, вразливий для тероризму, і проводили навчання з малійськими військами. Екстремістська група AQIM, що сягає корінням в Алжир, прагнула вербувати людей серед незадоволених туарегів. Угруповання стояло за викраденням 32 європейських туристів 2003 року на кордоні Малі та Алжиру, а AQIM продовжувала викрадати людей з 2008 до 2012 року.

Туареги зазнавали переслідувань і репресій як до, так і після відвоювання півночі країни малійськими та міжнародними силами, в яких їх підозрювали як повстанців.

Звинувачення в порушеннях прав людини з боку бійців MNLA (Національного руху за визволення Азаваду, куди входили туареги та інші сахарські народи), таких як грабежі, зґвалтування або тортури, підігріли етнічну напруженість у відносинах із жителями півдня.

До речі, саме ісламістські терористи засіли у східній частині Малі, де продовжують створювати нестабільність. А народ туарегів намагається налагодити нормальне життя для себе.

18 серпня 2020 року військові частини Малі під командуванням полковника Саді Камари влаштували державний заколот. Причиною була політична криза через сильну корупцію та засилля ісламістів у Азаваді. У підсумку військові затримали низку малійських чиновників, зокрема й президента Ібрагіма Бубакара Кейта, який пішов у відставку та розпустив уряд.

19 серпня військова хунта створила так званий Національний комітет порятунку народу, закрила всі кордони, ввела комендантську годину.

У травні 2021 року у Малі стався новий заколот за участі вже інших військових. Заколотники заарештували тимчасового президента Ба Н’Дау і прем’єр-міністра Моктар Уана та відвезли їх на військову базу Каті поблизу столиці Бамако.

У 2021 році малійська хунта подала запит до Росії задля “гарантування безпеки”. Так в Малі з’явилися бойовики Вагнера.

28 липня стало відомо, що поблизу кордону з Алжиром повстанці-туареги вбили та поранили десятки найманців ПВК Вагнера. Також загинуло двоє солдатів армії Малі. Низка російських Telegram-каналів повідомила про загибель щонайменше 20 вагнерівців. За іншими даними, загиблих понад 50. А дехто називає цифру у 80 вбитих.

Згодом повстанці-туареги сфотографувались з українським прапором. За інформацією видання Kyiv Post, в Силах безпеки України підтвердили автентичність цього фото.

Російська пропаганда традиційно звинувачує Україну й безпосередньо керівника ГУР Кирила Буданова у розгромі найманців Вагнера.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі Єдиних новин заявив, що повстанці-туареги отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, що дозволило провести успішну воєнну операцію проти вагнерівців. Будь-які деталі Юсов відмовився назвати.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Україна могла передати туарегам певну інформацію та координати вагнерівців, а далі повстанці у знайомій для них місцевості та з ефектом несподіванки вже реалізували цю операцію.

#Tuareg Rebels Ambush Mali Government and Wagner Forces.

A column comprising Mali government forces and Wagner PMC personnel in Mali was ambushed by Tuareg rebels. The rebels claim to have inflicted “considerable losses” on the convoy, which subsequently retreated.

Malian… pic.twitter.com/JEDKOyjFGb

— Inside Africa (@inside_afric) July 28, 2024