Акт ядерного шантажу: в якому стані укриття Чорнобильської АЕС після удару РФ

14 лютого 2025 року Росія вдарила дроном в укриття над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС. БпЛА пробив дах, спричинив пожежі та значні пошкодження конструкцій. Наслідки вдалося ліквідувати лише 7 березня – через три тижні після атаки.

Факти ICTV запитали в очільника Державної інспекції ядерного регулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова про те, завдяки чому вдалося запобігти викиду радіації та в якому стані зараз перебуває арка НБК укриття Чорнобильської АЕС після російського удару.

Яких пошкоджень зазнав НБК над четвертим енергоблоком ЧАЕС

За інформацією Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС, внаслідок атаки РФ була зруйнована зовнішня обшивка арки НБК площею близько 15 кв. м, частково пошкоджені внутрішня обшивка арки, гараж технічного обслуговування системи основних кранів та обладнання цієї системи.

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Рятувальники здійснили часткове розкриття конструкцій зовнішньої обшивки арки. Загалом зроблено близько 200 отворів загальною площею 50 кв. м, щоб загасити пожежу та ліквідувати займання герметувальних мембран.

Влучання безпілотника та подальша пожежа призвели до розгерметизації кільцевого простору та основного об’єму арки НБК. Лише 7 березня, тобто за три тижні після удару РФ, ухвалено рішення про скасування стану надзвичайної ситуації на комплексі НБК об’єкту Укриття.