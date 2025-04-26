Карта бойових дій на 26 квітня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 156 бойових зіткнень.

Такі дані 26 квітня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 26 квітня 2025

Ситуація в Україні на 26 квітня 2025

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників у районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів у бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Глущенкового, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Колодязів, Нового, Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у районі Часового Яру, Маркового і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак в районі Дачного, Торецька, Плещіївки, Щербинівки та Диліївки.

На Покровському напрямку відбито 44 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Надіївка та в бік Миролюбівки, Малинівки, Романівки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля й Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку – відбито 30 штурмових дій загарбників.

Втрати РФ на 26 квітня 2025

особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб;

танків ‒ 10 711 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 22 320 (+5);

артилерійських систем – 26 965 (+70);

РСЗВ – 1 372;

засобів ППО ‒ 1 145 (+1);

літаків – 370;

гелікоптерів – 335;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 897 (+118);

крилатих ракет ‒ 3 196;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 051 (+145);

спеціальної техніки ‒ 3 860.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 158-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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