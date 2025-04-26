Після заморозків прийде тепло: якою буде погода наприкінці квітня та у травні

В Україну після похолодання, яке очікується в останню декаду квітня, прийде справжнє тепло.

Якою буде погода надалі, а саме у травні – Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Погода в Україні на вихідних

На цих вихідних та наприкінці квітня в Україні очікується зниження температурних показників і навіть заморозки.

Зараз дивляться

26 квітня буде ще більше-менш тепло, хоча й трошки прохолодніше, ніж останніми днями. Зокрема, у суботу очікується вдень 11-16°, на Півдні та Сході країни – 19-24°. Вночі у цей день температура буде 5-10° вище нуля.

Також 26 квітня можливі короткочасні дощі у південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях і в Карпатах, а на Півдні та південному-сході навіть з грозою.

А ось вже вночі 27 та 28 квітня стовпчики термометрів опустяться нижче, до 1-6° тепла. 27 квітня у західних та північних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°, вдень буде 9-14° тепла.

28 квітня заморозки прийдуть і у східний регіон України. У всіх трьох областях у понеділок прогнозується 0-3°, вдень 12-17° тепла.

Погода в Україні у першій декаді травня

1-2 травня в Україні переважно без опадів, 3-5 травня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 14-20°.

– На початку травня очікується така температура: вночі 4-10 тепла, вдень 14-20 градусів. 1-2 числа переважно без опадів, там буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску, тому буде менше опадів, більше сонячних прояснень, – зауважує Наталя Птуха.

З 3 до 5 травня місцями можуть бути короткочасні дощі, грози.

Якою буде середня температура в Україні у травні

Середньомісячна температура у травні по території України загалом буде 15-19 градусів тепла, у гірських районах — 12-14 вище нуля. Це на 1,5-2 градуси вище за норму.

– Тобто очікуємо, що місяць повинен бути трошки тепліший, ніж зазвичай. Опади будуть у межах норми. Місячна кількість опадів очікується від 35 до 76 мм, у Карпатах та Прикарпатті — місцями 88-138 мм.

Тож погодних аномалій у травні не прогнозується – перші 10 днів місяця будуть більш класичними, травневими, з незначними коливаннями температури.

До речі, раніше повідомлялось, що цьогорічна зима у Києві стала однією з найтепліших в історії.

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