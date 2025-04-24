Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90

Вибухи у Києві в ніч проти 24 квітня пролунали під час повітряної тривоги – РФ завдала комбінованої атаки по українській столиці.

Станом на 17:30, до 12 осіб зросла кількість загиблих у Святошинському районі Києва. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще двох людей.

Загалом внаслідок російського ракетного удару по столиці постраждали 90 людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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Нічна атака на Київ 24 квітня: що відомо

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракети, запущені армією РФ по Україні. Одна з груп ракет рухалася на Київщині, в районі Білої Церкви, повідомили військові.

За даними Тимура Ткаченка, очільника Київської міської військової адміністрації, на Київ летіло все: Калібри, балістика, Шахеди. У Києві та області лише дронів зафіксували 45 одиниць.

За даними МВС, попередньою, росіяни здійснили удар балістичною ракетою. Експерти вилучили її уламки, більше інформації нададуть після проведення експертиз.

Наслідки атаки на Київ 24 квітня: що відомо

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що росіяни завдали цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі, по густонаселеному району Києва.

Пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок.

Внаслідок атаки ворожих БпЛА, керованих і балістичних ракет зафіксовано:

у Голосіївському районі

займання автомобілів у дворі житлового будинку;

пожежу в гаражному кооперативі;

падіння уламків на території нежитлової забудови;

загоряння на території гаражного кооперативу;

часткове руйнування гаражів та 2-поверхової адміністративної будівлі.

у Шевченківському районі:

падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання;

займання та руйнування гаражів;

пожежу на території нежитлової забудови;

руйнування адміністративної будівлі.

у Святошинському районі:

загоряння та часткове руйнування житлового будинку. Під завалами — люди. Проводяться рятувальні роботи;

займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку;

пожежу на території нежитлової забудови;

руйнування на території гаражного кооперативу;

загоряння в будівлі;

пожежу та часткове руйнування одноповерхового житлового будинку;

загоряння на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.

у Соломʼянському районі:

падіння БпЛА на відкритій місцевості. Без руйнувань.

в Оболонському районі:

займання травʼяного настилу та дев’яти автомобілів;

займання на даху нежитлового будинку. Потерпілих немає;

пожежу в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу.

У Деснянському районі була інформація щодо пожежі на відкритій території, але вона не підтвердилась.

Всюди працюють рятувальники, медики, комунальники (де можливо).

Постраждалі та загиблі внаслідок атаки по Києву

У ДСНС повідомили, що станом на 17:30 до 12 осіб зросла кількість загиблих у Святошинському районі Києва.

Загалом внаслідок російського ракетного удару по Києву постраждали 90 людей.

За даними МВС, у них – від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень: переломи, різані рани, осколкові поранення тощо.

В КНУ ім. Т.Шевченка повідомили , що під час комбінованого масованого обстрілу Києва Росія вбила двох дітей лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ ім. Т.Шевченка Ярослава Козлова.

Загинули Нікіта 2003 року народження та Софія 2005 року народження.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1156-й день.

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Фото : ДСНС

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