Мы не видим реформ — Аслунд об экономике Украины

В 2021 году ожидается, что мировая экономика начнет восстанавливаться после финансового кризиса, который начался из-за пандемии коронавируса.

Украина в этом году надеется на рост ВВП, который позволит выйти на уровень, хотя бы приближенный к тому, который был в начале кризиса.

В то же время продолжаются и переговоры с МВФ о получении очередного транша, необходимость которого также диктуется последствиями финансового кризиса.

В интервью Фактам ICTV эксперт по вопросам национальных экономик стран бывшего СССР, экономист Андерс Аслунд рассказал об экономических перспективах Украины в 2021 году.

— В этом году надеются на рост экономики? Это будет возвращение к старым показателям?

— Если подытожить, то действительно будет возвращение к прежнему состоянию – ни хуже, ни лучше. В прошлом году было падение (ВВП, – Ред.) примерно на 5%, а в этом году будет рост примерно на 5%.

Самый большой вопрос – как долго продлится коронавирусный кризис. Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что будет падение примерно на 3% ВВП в первом квартале из-за того, что и продолжается сокращение экономической активности.

Но потом будет рост, потому как экономика “откроется”, но никаких особых реформ ждать не стоит. Скорее всего, будет очень мало инвестиций из-за того, что не проводится, в частности, судебная реформа.

Макроэкономическая ситуация будет достаточно стабильной благодаря тому, что валютные резервы Украины в настоящее время на уровне $20 млрд, чего не было на протяжении последних девяти лет.

В общем никаких особых опасностей, но и никаких особых ожиданий сейчас нет. Только возвращение к ситуации, которая была в прошлом.

— Насколько значителен рост?

— 5% экономического роста это довольно неплохо, однако это означает, что два года просто потеряны из-за коронавируса.

— Стоит ли Украине ожидать транш МВФ в ближайшее время?

— Мне кажется, что Украина не очень хорошо выполняет условия, поставленные Международным валютным фондом. С другой стороны, деньги МВФ Украине сейчас не так уж и нужны.

Что сейчас действительно нужно – это значительные экономическая и судебная реформы. Необходимо мощное право собственности, чтобы инвесторы не боялись вкладывать в Украину.

Сейчас украинцы и иностранцы боятся инвестировать в государство, ведь осуществляется слишком много рейдерских захватов, что является главной проблемой.

— Что является негативным сигналом для МВФ?

— Например, есть Олег Татаров, который занимается судебной реформой, но одновременно выступает против нее. И он работает заместителем по данному вопросу в Офисе президента.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также действует вопреки законам.

Конечно, президент хочет что-то сделать с Конституционным судом, однако создается впечатление, что в этом вопросе нет согласия. Что делать с Высшим советом правосудия, вообще не знают.

Я не вижу четких планов, идей и поддержки судебной реформы, а без этого не будет и мощного права собственности. Реально это означает, что нужно быть олигархом или иметь близкие отношения с властями, чтобы защищать свою собственность.

По мнению Европейской бизнес-ассоциации, судьи сейчас являются самой большой проблемой.

— Что будет с национальной валютой? Курс гривны и в дальнейшем будет ослабляться?

— Я думаю, гривна будет гораздо сильнее, чем ожидалось. Цены на руду, сталь, сельскохозяйственную продукцию достаточно высокие. В то же время цены на энергоносители остаются достаточно низкими, хотя и выше, чем в прошлом году.

В прошлом году Украина получила огромный подарок благодаря внешней торговле. Обычно у Украины платежный дефицит около 3% от ВВП, а в 2020 году был платежный профицит в 4%.

Это означает, что Украина получила на 7% ВВП больше благодаря внешней торговле. Это также причина, благодаря которой было достаточно незначительное снижение ВВП в прошлом году.

По сравнению с другими странами Украина достаточно хорошо экономически прошла прошлый год, несмотря на то, что ничего особенного в политике государства не наблюдалось.

Просто макроэкономическая удача благодаря хорошим ценам на экспорт и низким ценам на импорт.

— В США все же уверены, что в Украине будут реформы. То есть можно надеяться на их имплементацию?

— Им нужно сказать, что будут реформы. Это – часть дипломатии. Однако это не означает, что они в это верят.

Главный фактор сейчас – это президент США Джо Байден, ведь он очень сильный человек, который прекрасно знает Украину.

Вопрос в том, действительно ли он готов сейчас заниматься украинским вопросом, или же он считает, что это слишком сложно. Нужно, чтобы у руководства была тяга к проведению реформ, хоть каких-то. Однако сегодня это не очевидно.

— Как команда Байдена относится к Украине?

— Каждый политик наблюдает за ситуацией и задается вопросом: можно ли здесь что-то делать или нет. Я не могу сказать, как на эту обстановку смотрят люди Байдена.

Байден хотел обратить большое внимание на политику в Восточной Европе, однако у него большие проблемы в США. Необходимо много сделать после разрушительной деятельности Трампа.

— Могут ли США прекратить поддержку Украины?

— Если судьи не будут работать и будут выбрасывать все антикоррупционные дела, то они могут это остановить. Сейчас очень много сложностей: Конституционный суд не признает руководителя НАБУ, декларации о недвижимости и т. д.

Главные судебные органы выступают против реформ, ведь им хорошо, когда есть коррупция. Сейчас нет очевидных сил, которые бы боролись с этим.

Европейский Союз обычно более мягко ведет себя, чем США. Мы до сих пор не знаем, как будут действовать Соединенные Штаты.

В МВФ главный вопрос – макроэкономика. Возможно, будет небольшой транш для Украины, поскольку выполнили мало условий. Скорее всего, транша вообще не будет, но переговоры будут продолжаться.

Общался Валерий Литонинский