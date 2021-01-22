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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

30 векторов развития: Кабмин определил экономическую стратегию Украины до 2030

Национальная экономическая стратегия Украины до 2030 года будет основываться на 30 важнейших векторах развития.

30 векторов развития: Кабмин определил экономическую стратегию Украины до 2030

Их разработали после того, как был проведен экономический аудит государства.

Об этом во время публичного обсуждения проекта Национальная экономическая стратегия-2030 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Стратегия была наработана Кабинетом министров с помощью экспертов на базе Центра экономического восстановления, есть целый ряд документов, определены топ-30 векторов экономического развития, был проведен экономический аудит государства, результаты которого были представлены в ноябре, — отметил он.

Денис Шмыгаль также добавил, что Украина движется в сторону Европы и евроатлантической интеграции, поэтому сейчас важно прийти к общему знаменателю в инструментах, которые будут использоваться при реализации стратегии.

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В ноябре прошлого года Денис Шмыгаль объявил результаты аудита украинской экономики. Согласно данным, страна из-за отсутствия реформ в течение 10 лет потеряла $1 трлн ВВП.

Также выяснилось, что было потеряно $63 млрд инвестиций.

Тогда же глава правительства пообещал представить Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.

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