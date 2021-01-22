Национальная экономическая стратегия Украины до 2030 года будет основываться на 30 важнейших векторах развития.

Их разработали после того, как был проведен экономический аудит государства.

Об этом во время публичного обсуждения проекта Национальная экономическая стратегия-2030 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Стратегия была наработана Кабинетом министров с помощью экспертов на базе Центра экономического восстановления, есть целый ряд документов, определены топ-30 векторов экономического развития, был проведен экономический аудит государства, результаты которого были представлены в ноябре, — отметил он.

Денис Шмыгаль также добавил, что Украина движется в сторону Европы и евроатлантической интеграции, поэтому сейчас важно прийти к общему знаменателю в инструментах, которые будут использоваться при реализации стратегии.

В ноябре прошлого года Денис Шмыгаль объявил результаты аудита украинской экономики. Согласно данным, страна из-за отсутствия реформ в течение 10 лет потеряла $1 трлн ВВП.

Также выяснилось, что было потеряно $63 млрд инвестиций.

Тогда же глава правительства пообещал представить Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.