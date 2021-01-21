Нацбанк прогнозирует, что в 2021 году экономика Украины почти наверстает потери, которые понесла из-за коронавируса, и ВВП страны вырастет на 4,2%.

Это объясняют тем, что доходы граждан увеличатся и будут поддерживать устойчивый внутренний спрос. В то же время на восстановление инвестиционной активности повлияет уменьшение неопределенности относительно развития пандемии.

Также Нацбанк прогнозирует, что в 2022-2023 годах экономика продолжит расти устойчивыми темпами на уровне около 4%.

Вместе с тем, актуальными для украинской экономики остаются четыре риски:

усиление карантинных мер как в Украине, так и в мире;

эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;

усиление инфляционного давления со стороны стран-торговых партнеров;

увеличение колебаний мировых цен на продукты питания.

Однако в НБУ считают, что начало вакцинации в мире уменьшит риск повторного введения локдаунов. В то же время все еще есть вероятность локальных форм карантина, которые будут иметь негативные последствия для экономической активности.

Также НБУ повысил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% до 7%. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко отметил, что в первой половине 2021 года она ускорится.

Однако ожидается, что в 2022-м уровень инфляции вернется до 5%.