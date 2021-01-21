Нацбанк прогнозирует, что в 2021 году экономика Украины почти наверстает потери, которые понесла из-за коронавируса, и ВВП страны вырастет на 4,2%.
Это объясняют тем, что доходы граждан увеличатся и будут поддерживать устойчивый внутренний спрос. В то же время на восстановление инвестиционной активности повлияет уменьшение неопределенности относительно развития пандемии.
Также Нацбанк прогнозирует, что в 2022-2023 годах экономика продолжит расти устойчивыми темпами на уровне около 4%.
Вместе с тем, актуальными для украинской экономики остаются четыре риски:
- усиление карантинных мер как в Украине, так и в мире;
- эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;
- усиление инфляционного давления со стороны стран-торговых партнеров;
- увеличение колебаний мировых цен на продукты питания.
Однако в НБУ считают, что начало вакцинации в мире уменьшит риск повторного введения локдаунов. В то же время все еще есть вероятность локальных форм карантина, которые будут иметь негативные последствия для экономической активности.
Также НБУ повысил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% до 7%. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко отметил, что в первой половине 2021 года она ускорится.
Однако ожидается, что в 2022-м уровень инфляции вернется до 5%.