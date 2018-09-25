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Перерезали горло и кинули: в Тернопольской области девушка выжила после избиения и указала на нападавших

На Тернопольщине девушка выжила после того, как нападавшие перерезали ей горло.

Ніж

В Тернопольской области двое парней избили 15-летнюю девушку и перерезали ей горло, однако она выжила и смогла указать на своих нападающих, сообщает пресс-служба ГУНП Тернопольской области.

Трое студентов высшего профессионального училища в заброшенных помещениях распивали водку. Когда девушка начала насмехаться над ребятами, они начали бить подругу палкой, а потом придушили, из-за чего несовершеннолетняя потеряла сознание.

– Чтобы подруга не рассказала о том, что произошло, один из нападающих схватил стекло от разбитой бутылки и трижды попытался перерезать горло. Пострадавшую ребята оставили истекать кровью, а сами продолжили отдых в райцентре, – говорится в сообщении.

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Через час девушка пришла в себя и самостоятельно дошла до общежития, где ей вызвали скорую.

Студентка смогла указать на нападавших. Парней задержали и они во всем признались. Следственные действия продолжаются.

К слову, в Австрии 26-летняя Ясмин Шварнтхорер умерла на собственном девичнике, катаясь с подругами в прицепе, который был прикреплен к трактору.

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