Перерізали горло та залишили стікати кров’ю: на Тернопільщині дівчина вижила після побиття

На Тернопільщині дівчина вижила після того, як нападники перерізали їй горло.

На Тернопільщині двоє хлопців побили 15-річну дівчину та перерізали їй горло, проте вона вижила і змогла вказати на своїх нападників, повідомляє прес-служба ГУНП Тернопільської області.

Троє студентів вищого професійного училища у закинутих приміщеннях розпивали горілку. Коли дівчина почала насміхатися над хлопцями, вони почали бити подругу палкою, а потім придушили, через що неповнолітня втратила свідомість.

– Аби подруга не розповіла про те, що сталося, один з нападників схопив скло від розбитої пляшки та тричі спробував перерізати горло. Потерпілу хлопці залишили стікати кров’ю, а самі продовжили відпочинок у райцентрі, – йдеться у повідомленні.

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Десь за годину дівчина прийшла до тями та самостійно дійшла до гуртожитку, де їй викликали швидку.

Студентка змогла вказати на своїх нападників. Хлопців затримали і вони в усьому зізналися. Слідчі дії тривають.

До слова, в Австрії 26-річна Ясмін Шварнтхорер померла на власному дівич-вечорі, катаючись з подругами в причепі, який був прикріплений до трактора.