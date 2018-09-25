Авто практически разорвало. В ДТП на Тернопольщине погибли 3 человека

В Тернопольской области столкнулись два автомобиля.

В Тернопольской области на автодороге Доманово-Ковель-Черници-Тереблече столкнулись два авто, в результате чего погибли 3 человека, сообщает пресс-служба ГУНП Тернопольской области.

– По предварительной информации, водитель ВАЗ-2106, 1960 года, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку Volkswagen Polo. В результате удара водитель ВАЗа и его двое пассажиров – женщины 1964 и 1970 рождения, погибли на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Причина ДТП устанавливается.

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К слову, в аннексированном Крыму на автодороге Красноперекопск-Симферополь столкнулись рейсовый автобус Setra и легковой автомобиль ВАЗ 2110.

Фото: пресс-служба ГУНП Тернопольской области