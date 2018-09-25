PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Авто практически разорвало. В ДТП на Тернопольщине погибли 3 человека/

Авто практически разорвало. В ДТП на Тернопольщине погибли 3 человека

В Тернопольской области столкнулись два автомобиля.

ДТП

В Тернопольской области на автодороге Доманово-Ковель-Черници-Тереблече столкнулись два авто, в результате чего погибли 3 человека, сообщает пресс-служба ГУНП Тернопольской области.

– По предварительной информации, водитель ВАЗ-2106, 1960 года, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку Volkswagen Polo. В результате удара водитель ВАЗа и его двое пассажиров – женщины 1964 и 1970 рождения, погибли на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Причина ДТП устанавливается.

Читайте: В Запорожье маршрутка влетела в остановку с людьми

К слову, в аннексированном Крыму на автодороге Красноперекопск-Симферополь столкнулись рейсовый автобус Setra и легковой автомобиль ВАЗ 2110.

Фото: пресс-служба ГУНП Тернопольской области

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево: пострадало 10 человек
дтп в киеве
Смертельное ДТП в Киеве: пара перебегала 8 полос над подземным переходом (18+)
5 человек погибли в результате ДТП в Крыму
Разорвало пополам: под Киевом маршрутка протаранила легковушку
“Немного выпила”: в Киеве пьяная женщина на Lanos влетела в церковь
ДТП у Києві
Масштабное ДТП в Киеве. Пьяный водитель Daewoo разбил 4 авто
Іван Попович
Ехал на концерт: в ДТП попал народный артист Иван Попович
ДТП
На Буковине пьяный водитель микроавтобуса въехал в ЗИЛ: погиб ребенок
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка