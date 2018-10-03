29-летний серфингист Фабрицио Стабиле умер из-за того, что амеба съела его мозг.

Об этом сообщает NBC.

У мужчины резко ухудшилось состояние здоровье. Когда он попал в больницу, врачи констатировали все признаки инсульта. У него были судороги, паралич конечностей и бессвязная речь.

Спасти серфера не удалось.

После вскрытия медики обнаружили в мозгу мужчины амебу Naegleria fowleri. Она является одной из самых опасных одноклеточных, живущих в пресной воде.

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Организм поражал мозг и нервную систему. У мужчины диагностировали амебный мeнингoэнцeфaлит.

Предположительно Стабиле заразился в бассейне с волнами в городе Уэйко, штат Техас. Там теперь проверяют других посетителей.

Пока смерть Фабрицио Стабиле стала первым зарегистрированным поражением мозга этим организмом.

К слову, в августе в Египте в 20 км к северу от города Марса-Алам акула загрызла туриста из Чехии.

Фото: dreamstime.