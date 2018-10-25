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Ищут бомбу: в Румынии экстренно посадили самолет Wizz Air

Самолет венгерского лоукостера Wizz Air, совершавший рейс Кутаиси-Варшава, экстренно приземлился в румынском аэропорту – из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Wizz Air

Из аэропорта Кутаиси по телефону неизвестная женщина сообщила о бомбе на борту самолета, пишет издание Agerpres.

Самолет приземлился в Румынии в 16.25, эвакуировали 175 пассажиров.

В данный момент на борту разыскивают взрывчатку.

Читайте: В России обстреляли пассажирский самолет

К слову, в аэропорту Стамбула в Турции один лайнер нанес серьезные повреждения другому самолету при столкновении.

Фото: Dreamstime

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