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Шукають бомбу: в Румунії екстрено посадили літак Wizz Air

Літак угорського лоукостера Wizz Air, що здійснював рейс Кутаїсі-Варшава, екстрено приземлився в румунському аеропорту – через анонімне повідомлення про загрозу вибуху.

Wizz Air

З аеропорту Кутаїсі по телефону невідома жінка повідомила про бомбу на борту літака, пише видання Agerpres.

Літак приземлився в Румунії о 16.25, евакуювали 175 пасажирів.

На даний момент на борту розшукують вибухівку.

Читайте: У Росії обстріляли пасажирський літак

До слова, в аеропорту Стамбула в Туреччині один лайнер завдав серйозних ушкоджень іншому літаку при зіткненні.

Фото: Dreamstime

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