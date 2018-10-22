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В России обстреляли пассажирский самолет

В Хабаровском крае Российской Федерации неизвестные стреляли по пассажирскому самолету Ан-24.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Так, во время проведения технического обслуживания Ан-24 после приземления в Хабаровске, техников насторожило нештатное отверстие в обтекателе локатора.

При демонтаже локатора внутри обнаружилась пуля от автомата Калашникова.

Проводится расследование.

Читайте: В США неизвестный из автомобиля расстрелял прохожих – 6 раненых

Напомним, как в РФ разбился военный самолет.

ФотоLeyrigarcia/Dreamstime.com

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