В Мукачево Закарпатской области умер 12-летний ребенок. Мальчик был не привит и около недели заболевание родители лечили на дому.

На момент госпитализации состояние мальчика было уже средней тяжести, сообщает Mukachevo.net.

– Предварительно врачи диагностировали у него корь. Заболевание лечили где-то около недели на дому. За медицинской помощью ранее к нам не обращался. Привит не был, – рассказал главный врач детской областной больницы Роман Шницер.

Состояние мальчика резко ухудшилось – его перевели в реанимационное отделение.

– Уже были холодные конечности. Нарушение микроциркуляции, его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть ребенка. Такой мгновенный ход болезни, – отметил Шницер.

Почему родители не обратились за помощью раньше, пока не известно. Вместе с тем, они обратились к правоохранителям с заявлением о ненадлежащем выполнении своей работы врачами.

Правоохранители рассказали, что сведения внесены в ЕРДР, открыто производство по ч.2 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК Украины.

Напомним, в Украине начали бесплатную вакцинацию от кори взрослых– тех, кто еще не получил прививку и относится к группам повышенного риска.

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