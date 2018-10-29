PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Мгновенный ход болезни. На Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик/

Мгновенный ход болезни. На Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик

В Мукачево Закарпатской области умер 12-летний ребенок. Мальчик был не привит и около недели заболевание родители лечили на дому.

На момент госпитализации состояние мальчика было уже средней тяжести, сообщает Mukachevo.net.

– Предварительно врачи диагностировали у него корь. Заболевание лечили где-то около недели на дому. За медицинской помощью ранее к нам не обращался. Привит не был, – рассказал главный врач детской областной больницы Роман Шницер.

Состояние мальчика резко ухудшилось – его перевели в реанимационное отделение.

– Уже были холодные конечности. Нарушение микроциркуляции, его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть ребенка. Такой мгновенный ход болезни, – отметил Шницер.

Читайте: Резкое увеличение больных корью: за неделю почти 570 человек Из-за испорченной вакцины: в Ивано-Франковской области 53 ребенка заболели корью Вспышка кори в Украине. Как не заболеть (ИНФОГРАФИКА)

Почему родители не обратились за помощью раньше, пока не известно. Вместе с тем, они обратились к правоохранителям с заявлением о ненадлежащем выполнении своей работы врачами.

Правоохранители рассказали, что сведения внесены в ЕРДР, открыто производство по ч.2 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК Украины.

Напомним, в Украине начали бесплатную вакцинацию от кори взрослых– тех, кто еще не получил прививку и относится к группам повышенного риска.

Фото: dreamstime.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Серийный убийца в Кривом Роге: у мужчины нашли 5 трупов во дворе
На Харьковщине фургон протаранил автобус с 35 пассажирами – есть жертвы
В Киеве женщина утопила в озере собственных детей
Разбился вертолет владельца ФК Лестер
В Одессе избили и ограбили известного учителя-физика
Обрушился тротуар: в Турции прохожие провалились под землю (18+)
Землетрясение в Греции: глубокие трещины в асфальте и отключения света
Вспышка кори на Буковине: заболели 45 школьников и беременная учительница
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка