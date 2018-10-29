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Миттєвий хід хвороби. На Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик

У Мукачеві Закарпатської області померла 12-річна дитина. Хлопчик не мав щеплення і близько тижня захворювання батьки лікували вдома.

На момент госпіталізації стан хлопчика вже був середньої тяжкості, повідомляє Mukachevo.net.

Попередньо лікарі діагностували у нього кір. Захворювання лікував десь близько тижня вдома. За медичною допомогою раніше до нас не звертався. Щеплення не мав, – розповів головний лікар дитячої обласної лікарні Роман Шніцер.

Стан хлопчика різко погіршився – його перевели в реанімаційне відділення.

– Уже були холодні кінцівки. Порушення мікроциркуляції, його відразу перевели в реанімаційне відділення. Там тривала негативна динаміка, падіння тиску, розлади життєво важливих органів, і на цьому тлі наступила смерть дитини. Такий миттєвий хід хвороби, – зазначив Шніцер.

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Чому батьки не звернулися за допомогою раніше, поки не відомо. Разом з тим, вони звернулися до правоохоронців із заявою про неналежне виконання своєї роботи лікарями.

Правоохоронці розповіли, що відомості внесені в ЄРДР, відкрито провадження за ч.2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) КК України.

Нагадаємо, в Україні розпочали безоплатну вакцинацію від кору дорослих – тих, хто ще не отримав щеплення та належить до груп підвищеного ризику.

Фото: dreamstime.

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