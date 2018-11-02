В штаб-квартире Sony в Лондоне произошла резня.

Неизвестный напал на штаб-квартиру Sony в западном Лондоне, в результате чего пострадали 2 человека, сообщает Sky News.

По предварительной информации, 2 человека получили ножевые ранения во время нападения. Угрозы их жизни нет.

У злоумышленника не было при себе огнестрельного оружия, его задержали. Инцидент не связывают с терроризмом.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, работников штаб-квартиры эвакуировали.

Читайте: В Китае автобус упал в реку из-за драки водителя с пассажиром

К слову, в Германии медбрат Нильс Хегель признался в убийстве 100 пациентов, вводя смертельные дозы лекарств.