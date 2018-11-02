В штаб-квартире Sony в Лондоне произошла резня.
Неизвестный напал на штаб-квартиру Sony в западном Лондоне, в результате чего пострадали 2 человека, сообщает Sky News.
По предварительной информации, 2 человека получили ножевые ранения во время нападения. Угрозы их жизни нет.
У злоумышленника не было при себе огнестрельного оружия, его задержали. Инцидент не связывают с терроризмом.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, работников штаб-квартиры эвакуировали.
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К слову, в Германии медбрат Нильс Хегель признался в убийстве 100 пациентов, вводя смертельные дозы лекарств.
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