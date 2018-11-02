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Напад на штаб-квартиру Sony: невідомий поранив ножем 2 осіб

У штаб-квартирі Sony в Лондоні відбулася різанина.

Ніж

Невідомий напав на штаб-квартиру Sony в західному Лондоні, у результаті чого постраждали 2 людини, повідомляє Sky News.

За попередньою інформацією, 2 людини отримали ножові поранення під час нападу. Загрози їхньому життю немає.

У зловмисника не було при собі вогнепальної зброї, його затримали. Інцидент не пов’язують з тероризмом.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, працівників штаб-квартири евакуювали.

Читайте: У Китаї автобус впав в річку через бійку водія з пасажиром

До слова, у Німеччині медбрат Нільс Хегель зізнався у вбивстві 100 пацієнтів, вводячи смертельні дози ліків.

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