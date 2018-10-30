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В Германии медбрат признался в убийстве 100 пациентов и назвал это наркотиком

В Германии медбрат Нильс Хегель признался в убийстве 100 пациентов, вводя смертельные дозы лекарств.

Предположительно Хегель виновен в убийстве как минимум 36 человек в больнице Олденбурга и 64 – в клинике Делменхорста, сообщает BBC News.

Во время очередных судебных слушаний Нильс Хегель утвердительно ответил на вопрос судьи о том, согласен ли он с предъявленными ему обвинениями.

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Хегель вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств, но оставлял возможность для того, чтобы их можно было вернуть к жизни в последний момент.

Возраст жертв медбрата от 34 до 96, хотя он их не отбирал по каким-то определенным критериям.

После психиатрической экспертизы, специалист отметил, что убийства для Нильса были были подобно принятию наркотика.

Ранее Факты ICTV писали, что опасный аденовирус в американском штате Нью-Джерси унес жизни по меньшей мере шестерых детей в учреждении, еще 12 – заболели.

Фото: unsplash.

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