В селе Нерубайское (Одесская область) из маршрутки № 84 Нати – Одесса на ходу выпала женщина.
Об этом сообщает Думская.
По словам очевидца, во время движения в салоне маршрутки № 84 Нати – Одесса открылась задняя дверь, и женщина выпала. Ее госпитализировали с серьезными травмами.
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Напомним, 2 ноября в Ирпене Киевской области 10-классница получила серьезные травмы в результате падения из маршрутки, у которой на ходу открылась дверь.
Фото: yurio.info.
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