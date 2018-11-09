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Под Одессой из маршрутки на ходу выпала женщина

В селе Нерубайское (Одесская область) из маршрутки № 84 Нати – Одесса на ходу выпала женщина.

Об этом сообщает Думская.

По словам очевидца, во время движения в салоне маршрутки № 84 Нати – Одесса открылась задняя дверь, и женщина выпала. Ее госпитализировали с серьезными травмами.

Читайте: Киевские маршрутки ненавидят людей. История о пассажире и об идеальной транспортной логистике

Напомним, 2 ноября в Ирпене Киевской области 10-классница получила серьезные травмы в результате падения из маршрутки, у которой на ходу открылась дверь.

Фото: yurio.info.

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