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В Ирпене школьница выпала из маршрутки

В Ирпене Киевской области 10-классница получила серьезные травмы в результате падения из маршрутки, у которой на ходу открылась дверь.

Швидка допомога

Это произошло на маршруте №7 утром 2 ноября, сообщает местное издание Зоря Приірпіння.

Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга забрала скорая.

На данный момент школьница находится на лечении в областной больнице.

Издание отмечает, что маршрут, на котором произошел инцидент, обслуживает Ирпенское АТП-13250, на деятельность которого было много нареканий со стороны пассажиров. При этом в течение года этот перевозчик дважды повышал плату за проезд.

Читайте: Киевские маршрутки ненавидят людей. История о пассажире и об идеальной транспортной логистике

К слову, Киевсовет хочет отменить маршрутки до 2024 года.

Фото: dpchas.com.ua

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