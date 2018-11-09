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Під Одесою з маршрутки на ходу випала жінка

У селі Нерубайське (Одеська область) з маршрутки № 84 Нати – Одеса на ходу випала жінка.

Про це повідомляє Думская.

За словами очевидця, під час руху в салоні маршрутки № 84 Наті – Одеса відкрилася задні двері, і жінка випала. Її госпіталізували з серйозними травмами.

Читайте: Київські маршрутки ненавидять людей. Історія про пасажира і про ідеальну транспортну логістику

Нагадаємо, 2 листопада в Ірпені Київської області 10-класниця отримала серйозні травми в результаті падіння з маршрутки, у якої на ходу відчинилися двері.

Фото: yurio.info.

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