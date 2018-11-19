PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Надзвичайні події / На базі відпочинку під Харковом ведмідь напав на жінку/

На базе отдыха под Харьковом медведь напал на женщину

Медведь нанес уборщице травмы, из-за которых она была госпитализирована скорой.

17 ноября на Харьковщине на территории базы отдыха, где есть мини-зоопарк, медведь напал на женщину и нанес ей серьезные травмы. Как сообщает полиция, у женщины сломано бедро и ранена нога от укуса животного. Ее скорая доставила в больницу.

Сообщается, что 53-летняя женщина работает уборщицей на базе отдыха и в этот день забыла закрыть клетку с медведем. Из-за этого животное на нее смогло напасть.

Читайте: На глазах у детей: в РФ медведь напал на дрессировщика

Полиция зарегистрировала событие по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

О судьбе животного не сообщается.

Напомним, в России медведь откусил мужчине руку, когда тот решил покормить его сгущенкой.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На окружной под Харьковом произошла смертельная ДТП
Дороги Харьковщины: где отремонтировали и где ждать новой трассы
Не заметила второй поезд – под Харьковом школьнице отрезало ногу
Ведмідь
Туша застреленного медведя едва не убила охотника
В Харьковской области неизвестные в масках и с битами избили 6 человек
В Харьковской области электричка с людьми протаранила грузовые вагоны
В Харьковской области авто влетело в остановку, две женщины в больнице
Военного, тело которого нашли в коллекторе, убили товарищи
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка