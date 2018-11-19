Медведь нанес уборщице травмы, из-за которых она была госпитализирована скорой.

17 ноября на Харьковщине на территории базы отдыха, где есть мини-зоопарк, медведь напал на женщину и нанес ей серьезные травмы. Как сообщает полиция, у женщины сломано бедро и ранена нога от укуса животного. Ее скорая доставила в больницу.

Сообщается, что 53-летняя женщина работает уборщицей на базе отдыха и в этот день забыла закрыть клетку с медведем. Из-за этого животное на нее смогло напасть.

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Полиция зарегистрировала событие по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

О судьбе животного не сообщается.

Напомним, в России медведь откусил мужчине руку, когда тот решил покормить его сгущенкой.