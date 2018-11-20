На территории Ровенского полигона сегодня около 14.00 в результате взрыва неизвестного боеприпаса травмирован 19-летний солдат.

Во время учений колонна военной техники остановилась, чтобы осмотреть транспорт, и в это время возле одной из машин произошел взрыв, сообщает полиция Ровенской области.

В результате взрыва 19-летний солдат получил осколочные ранения предплечья.

Сейчас он находится в военном госпитале.

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Напомним, в июле во время бригадных тактических учений на Ровенском полигоне разорвался миномет Молот. Трое военных погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести, трое из них – тяжелой.

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