На территории Ровенского полигона сегодня около 14.00 в результате взрыва неизвестного боеприпаса травмирован 19-летний солдат.
Во время учений колонна военной техники остановилась, чтобы осмотреть транспорт, и в это время возле одной из машин произошел взрыв, сообщает полиция Ровенской области.
В результате взрыва 19-летний солдат получил осколочные ранения предплечья.
Сейчас он находится в военном госпитале.
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Напомним, в июле во время бригадных тактических учений на Ровенском полигоне разорвался миномет Молот. Трое военных погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести, трое из них – тяжелой.
Фото: pixabay.com
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