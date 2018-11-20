PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Взрыв на Ровенском полигоне: ранен 19-летний солдат/

Взрыв на Ровенском полигоне: ранен 19-летний солдат

На территории Ровенского полигона сегодня около 14.00 в результате взрыва неизвестного боеприпаса травмирован 19-летний солдат.

Вибух

Во время учений колонна военной техники остановилась, чтобы осмотреть транспорт, и в это время возле одной из машин произошел взрыв, сообщает полиция Ровенской области.

В результате взрыва 19-летний солдат получил осколочные ранения предплечья.

Сейчас он находится в военном госпитале.

СмотритеЗа несколько часов до взрыва – учения на Ровенском полигоне

Напомним, в июле во время бригадных тактических учений на Ровенском полигоне разорвался миномет Молот. Трое военных погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести, трое из них – тяжелой.

Фото: pixabay.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Ровно появился первый в Украине мурал с дополненной реальностью
Авто після пожежі
Взрывная волна выбила стекла – в Бердянске взорвали авто
В Ровно под колесами пьяного водителя погибла 16-летняя девушка
В Броварах прогремел взрыв в кабинете косметологии – есть пострадавшие
Взрыв в здании ФСБ был самоподрывом – детали и фото подозреваемого
У здания ФСБ в России произошел взрыв, погиб человек
взрыв в киеве
Взрыв в центре Киева: выехали 3 скорых, 12 машин полиции и 2 пожарные
Швидка допомога
На Донбассе подорвался автомобиль ремонтников: водитель контужен
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка