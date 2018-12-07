В столичной квартире спасатели нашли тело мертвой женщины под завалами мусора. Свалку в доме организовал сын умершей.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Спасатели несколько часов пытались пробраться сквозь горы мусора и достать уже мертвую хазяйку. Однако вынести тело в дверь не удалось, а пришлось спускать через окно 3 этажа.

Свалку в квартире устроил сын умершей Вадим. Он хлам тянет отовсюду, а свой промысел называет бизнесом.

Читайте: Пожар в типографии в Киеве

Под завалами мусора также должен быть отец Вадима – Александр Борисович, которого соседи давно не видели.

Правоохранители лишь разводят руками, ведь квартира это частная территория и они не нее не имеют управы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре в одной из школ во время урока биологии умерла учительница. Ей было 67 лет.

Фото: Dreamstime.com