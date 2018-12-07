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Факти / Надзвичайні події / У київській квартирі під завалами сміття знайшли мертву жінку/

В киевской квартире под завалами мусора нашли мертвую женщину

В столичной квартире спасатели нашли тело мертвой женщины под завалами мусора. Свалку в доме организовал сын умершей.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Спасатели несколько часов пытались пробраться сквозь горы мусора и достать уже мертвую хазяйку.  Однако вынести тело в дверь не удалось, а пришлось спускать через окно 3 этажа.

Свалку в квартире устроил сын умершей Вадим. Он хлам тянет отовсюду, а свой промысел называет бизнесом.

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Под завалами мусора также должен быть отец Вадима – Александр Борисович, которого соседи давно не видели.

Правоохранители лишь разводят руками, ведь квартира это частная территория и они не нее не имеют управы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре в одной из школ во время урока биологии умерла учительница. Ей было 67 лет.

Фото: Dreamstime.com

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