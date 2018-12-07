В столичной квартире спасатели нашли тело мертвой женщины под завалами мусора. Свалку в доме организовал сын умершей.
Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.
Спасатели несколько часов пытались пробраться сквозь горы мусора и достать уже мертвую хазяйку. Однако вынести тело в дверь не удалось, а пришлось спускать через окно 3 этажа.
Свалку в квартире устроил сын умершей Вадим. Он хлам тянет отовсюду, а свой промысел называет бизнесом.
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Под завалами мусора также должен быть отец Вадима – Александр Борисович, которого соседи давно не видели.
Правоохранители лишь разводят руками, ведь квартира это частная территория и они не нее не имеют управы.
Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре в одной из школ во время урока биологии умерла учительница. Ей было 67 лет.
Фото: Dreamstime.com