PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Надзвичайні події / У Польщі автомобіль на смерть збив українку/

В Польше автомобиль на смерть сбил украинку

Возле города Вышогруд Мазовецкого воеводства на востоке Польши произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

В результате наезда автомобиля Seat Ibiza погибли два человека. Среди них оказалась гражданка Украины. Личность второго погибшего пока не установлена, но известно, что это мужчина.

Об этом передает Укринформ.

Наезд совершил 23-летний мужчина. По данным полиции, в момент совершения ДТП он был трезв. Его арестовали.

Причины аварии выясняются, идет следствие.

Читайте: Бампер всмятку, мигалка слетела: в Киеве полицейское авто влетело в троллейбус

К слову, в Словении столкнулись два микроавтобуса с украинцами. В результате ДТП погибла 63-летняя женщина, еще трое пассажиров получили тяжелые травмы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ДТП в Мариуполе – авто влетело в остановку с людьми
В Полтавской области грузовик раздавил легковушку: два человека погибли
Смертельное ДТП в Словении: столкнулись два микроавтобуса с украинцами
Влетели в частный дом: в Житомире столкнулись скорая и Hyundai
Хотел убить свою сестру: на Закарпатье авто въехало в толпу
Смертельное ДТП на Полтавщине из-за гололеда, есть погибший
В Донецкой области ВАЗ сбил трех школьников
В центре Киева троллейбус вылетел на тротуар
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка