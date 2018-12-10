Возле города Вышогруд Мазовецкого воеводства на востоке Польши произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

В результате наезда автомобиля Seat Ibiza погибли два человека. Среди них оказалась гражданка Украины. Личность второго погибшего пока не установлена, но известно, что это мужчина.

Об этом передает Укринформ.

Наезд совершил 23-летний мужчина. По данным полиции, в момент совершения ДТП он был трезв. Его арестовали.

Причины аварии выясняются, идет следствие.

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К слову, в Словении столкнулись два микроавтобуса с украинцами. В результате ДТП погибла 63-летняя женщина, еще трое пассажиров получили тяжелые травмы.