В ресторане по улице Большой Васильковской, 57/3, в Киеве двое мужчин кавказской внешности украли сумку со $160 тыс.

В ресторане в центре Киева украли сумку со $160 тыс., передает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Грабители вынесли сумку с деньгами и уехали на черной иномарке с номерами АН 1364 ОС.

Читайте: Стрельба в центре Киева: у мужчины отобрали сумку с деньгами

Потерпевший вызвал полицию в 12.14.

Авто с похитителями поехало в сторону площади Льва Толстого. Введен оперативный план Перехват. Все экипажи полиции Киева разыскивают автомобиль.

Напомним, в прошлом году возле автосалона в Киеве злоумышленники подстерегли мужчину и женщину, которые собирались купить автомобиль, а затем с применением угроз и физического насилия отобрали у них сумку с почти $100 тыс.