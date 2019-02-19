PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Кровавое убийство в США: в доме нашли тела женщины и троих детей/

Кровавое убийство в США: в доме нашли тела женщины и троих детей

В американском штате Мичиган полиция нашла в доме тела женщины и трех малолетних детей, погибших от огнестрельных ранений.

Пістолет

Убийство произошло на окраине города Седар Спрингс западного округа Кент, передает Associated Press.

Шериф округа Кент рассказал, что они получили телефонное сообщение в службу спасения 911.

Полиция пока проверяет родственные связи всех жертв.

Одна из версий трагедии – вооруженное нападение.

Читайте: В Калифорнии произошла стрельба в боулинге, есть жертвы и раненые

К слову, на днях в США мужчина из-за увольнения застрелил пятерых коллег и ранил пятерых полицейских.

Фото: pixabay.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выход США из соглашения с РФ по РСМД выгоден Украине – Пайфер
Ради апельсинов и сухариков: на Черкасщине мужчина убил сестру украинского писателя
Чрезвычайное положение в США: с Трампом судятся 16 штатов
США и ЕС готовят новые антироссийские санкции – Чалый
Почему Трамп объявил чрезвычайное положение и работал ли он на Кремль
Стрельба в Новом Орлеане: пятеро раненых и полицейское авто всмятку
В США мужчину осудили за изнасилование лошади
Мать и дочь нашли убитыми в их доме в Житомире
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка