Сегодня в аэропортах Хитроу и Лондон-сити, а также на железнодорожной станции Ватерлоо в Лондоне полицией были обнаружены взрывчатки.

Взрывные устройства были найдены в пакетах А4, предположительно их отправили из Ирландии.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию Лондона.

Один пакет взорвался, два других успели обезвредить. К счастью, обошлось без пострадавших, также задержек в расписании поездов и самолетов не было.

Не смотря на то, что бомбы имели небольшую мощность и их взрыв бы не привел к серьезным последствиям, в центре расследования рассматривается террористический мотив.

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К слову, 18 февраля в Киеве из-за анонимных звонков о минировании закрыли шесть станций метро: Крещатик, Майдан Независимости, Золотые Ворота, Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец Спорта.