Сьогодні в аеропортах Хітроу і Лондон-сіті, а також на залізничній станції Ватерлоо у Лондоні поліцією були знайдені вибухівки.

Вибухові пристрої були знайдені у пакетах А4, імовірно їх відправили з Ірландії.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію Лондона.

Один пакет вибухнув, два інших встигли знешкодити. На щастя, обійшлося без постраждалих, також затримок у розкладі поїздів і літаків не було.

Не дивлячись на те, що бомби мали невелику потужність і їх вибух не спричинив б серйозних наслідків, у центрі розслідування розглядається терористичний мотив.

Читайте: Серія вибухів у церкві на Філіппінах, багато загиблих

До речі, у Києві 18 лютого через анонімні дзвінки про замінування закрили шість станцій метро: Хрещатик, Майдан Незалежності, Золоті Ворота, Театральна, Площа Льва Толстого та Палац Спорту.