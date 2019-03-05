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Три вибухівки за добу: в аеропортах і вокзалі Лондона знайшли пакети з “сюрпризом”

Сьогодні в аеропортах Хітроу і Лондон-сіті, а також на залізничній станції Ватерлоо у Лондоні поліцією були знайдені вибухівки.

Три вибухівки за добу: в аеропортах і вокзалі Лондона знайшли пакети з “сюрпризом”

Вибухові пристрої були знайдені у пакетах А4, імовірно їх відправили з Ірландії.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію Лондона.

Один пакет вибухнув, два інших встигли знешкодити. На щастя, обійшлося без постраждалих, також затримок у розкладі поїздів і літаків не було.

Не дивлячись на те, що бомби мали невелику потужність і їх вибух не спричинив б серйозних наслідків, у центрі розслідування розглядається терористичний мотив.

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До речі, у Києві 18 лютого через анонімні дзвінки про замінування закрили шість станцій метро: Хрещатик, Майдан Незалежності, Золоті Ворота, Театральна, Площа Льва Толстого та Палац Спорту.

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