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Факты / Происшествия

Ради видео: на Харьковщине подростки изнасиловали 6-летнего мальчика

В поселке Песочин на Харьковщине подростки изнасиловали 6-летнего мальчика, который имеет пороки развития.

Ради видео: на Харьковщине подростки изнасиловали 6-летнего мальчика

На Харьковщине двое восьмиклассников и один ученик девятого класса изнасиловали 6-летнего мальчика из многодетной семьи, который имеет пороки развития.

Мальчика замани в полуразрушенное здание бывшей аптеки, а издевательства подростки снимали на видео.

Затем предлагали другим ученикам в школе купить этот ролик за 50 грн.

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Родители 6-летнего Вовы о трагедии узнали только на третий день.

Правоохранители открыли уголовное производство, исследовали место преступления, опросили подростков и отпустили домой. Мол, пока нет никаких прямых доказательств изнасилования, а видео вроде тоже найти не могут.

Кроме того, мать мальчика хоть и написала заявление в полицию, однако отказалась от судмедэкспертизы.

Жители Песочина боятся пускать своих детей в школу, в которой учатся насильники и требуют честного расследования.

Ранее Факты ICTV писали, что в электричке Киев-Гребенка мужчина ограбил девушку 2005 года рождения, а после изнасиловал ее.

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