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Затянул в квартиру и срывал одежду – в Кривом Роге задержали педофила

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который насильно затащил девочку в квартиру и пытался изнасиловать ее.

Затянул в квартиру и срывал одежду – в Кривом Роге задержали педофила

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook, что вечером 4 апреля в Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который совершил попытку изнасилования восьмилетней девочки.

В полицию поступило сообщение о том, что мужчина насильно затащил в подъезд ребенка и начал срывать с него одежду.

Когда правоохранители прибыли на место преступления, то выяснили, что девочка уже выбежала из подъезда и обратилась к прохожим.

Также прибыла и мать ребенка, которая впоследствии сообщила, что ее дочь смогла вырваться от педофила.

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Задержанный оказался дважды осужденным за развращение малолетних детей, за что отсидел более 10 лет.

К слову, в Житомире полицейские задержали педофила, который пытался изнасиловать 7-летнего ребенка.

Фото: Нацполиция

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