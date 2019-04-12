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Заради відео: на Харківщині підлітки згвалтували 6-річного хлопчика

У селищі Пісочин на Харківщині підлітки згвалтували 6-річного хлопчика, який має вади розвитку.

Заради відео: на Харківщині підлітки згвалтували 6-річного хлопчика

На Харківщині двоє восьмикласників і один учень дев’ятого класу згвалтували 6-річного хлопчика з багатодітної сім’ї, який має вади розвитку.

Хлопчика замани напівзруйновану будівлю колишньої аптеки, а знущання підлітки знімали на відео.

Потім пропонували іншим учням у школі купити цей ролик за 50 грн.

Батьки 6-річного Вови про трагедію дізналися лише на третій день.

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Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження, дослідили місце злочину, опитали підлітків і відпустили додому. Мовляв, поки що не мають жодних прямих доказів згвалтування, а відео начебто теж знайти не можуть.

Крім того, мати хлопчика хоч і написала заяву до поліції, проте відмовилася від судмедекспертизи.

Мешканці Пісочина бояться пускати своїх дітей до школи, в якій навчаються гвалтівники та вимагають чесного розслідування.

Раніше Факти ICTV писали, що в електричці Київ-Гребінка чоловік пограбував дівчину 2005 року народження, а після зґвалтував її.

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