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Факты / Происшествия

На Харьковщине Mercedes влетел в грузовик и зацепил пассажирский автобус

Вблизи города Красноград Харьковской области столкнулись грузовое авто, Mercedes и пассажирский автобус, В результате ДТП погиб водитель и пассажирка легковушки, пострадала 12-летняя девочка.

На Харьковщине Mercedes влетел в грузовик и зацепил пассажирский автобус

На 106 км автодороги Красноград-Перещепино произошло тройное ДТП с участием Mercedes, грузового авто и пассажирского автобуса сообщением Сумы-Запорожье. В результате погибло два человека, один ранен.

Полиции удалось установить предварительную причину аварии. Водителю Mercedes, 37-летнему жителю города Сумы во время движения стало плохо. Из-за этого он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым авто и проезжающим автобусом.

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Водитель иномарки и его 39-летняя жена погибли на месте. Пострадала малолетняя дочь погибшей – 12-летняя девочка получила перелом руки.

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На Харьковщине Mercedes влетел в грузовик и зацепил пассажирский автобус / 3 фотографии

К слову, в Киеве на Большой Окружной столкнулись два авто, задев мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет.

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