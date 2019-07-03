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Факты / Происшествия

Переходил на зеленый свет: в Киеве из-за столкновения двух авто погиб пешеход

В Киеве на Большой Окружной столкнулись два авто, задев мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет.

Переходил на зеленый свет: в Киеве из-за столкновения двух авто погиб пешеход

Около 21.10 на Большой Окружной в Киеве столкнулись ВАЗ 2101 и Skoda Octavia, задев пешехода.

Мужчина переходил дорогу на зеленый свет светофора. От полученных травм он погиб на месте.

Читайте: Во Львовской области авто слетело в кювет – два человека погибли

Автомобили одновременно выехали на перекресток и не смогли избежать столкновения. Skoda вылетела в кювет. Водитель получил черепно-мозговую травму.

На месте происшествия работали медики, сотрудники следственно-оперативной группы и патрульные.

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Переходил на зеленый свет: в Киеве из-за столкновения двух авто погиб пешеход / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаевской области столкнулись пассажирский и грузовой микроавтобусы. В результате ДТП пострадали 15 человек, один погиб.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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