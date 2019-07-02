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Факты / Происшествия

На Николаевщине столкнулось два микроавтобуса – пострадали 15 человек, один погиб

В Николаевской области столкнулись пассажирский и грузовой микроавтобусы. В результате ДТП пострадали 15 человек, один погиб.

На Николаевщине столкнулось два микроавтобуса – пострадали 15 человек, один погиб

На Николаевщине вблизи села Благодатное Арбузинского района произошло ДТП с участием двух микроавтобусов.

Грузовой микроавтобус Mercedes Benz, под управлением 45-летнего водителя, столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter сообщением Николаев-Первомайск, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

Вследствие ДТП пострадало 15 человек и один человек погиб. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летний пассажир рейсового микроавтобуса погиб.

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На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели, направлена ​​группа в составе следователей и криминалистов Следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Все обстоятельства автоаварии и ее причины устанавливаются.

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На Николаевщине столкнулось два микроавтобуса – пострадали 15 человек, один погиб / 3 фотографии

К слову, в Винницкой области водитель Оpel протаранил ВАЗ. В результате ДТП погиб человек.

Источник: Нацполиция

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