В Йеллоустонском национальном парке США бизон напал на девятилетнюю девочку из Одессы.

В США в Йеллоустонском национальном парке на девятилетнюю одесситку напал бизон. Он подкинул ребенка на 3-4 метра в высоту.

К счастью, она осталась жива, ей была оказана медицинская помощь.

Причиной нападения бизона стало несоблюдение расстояния между диким животным и людьми. За 20 минут до нападения на девочку бизона окружила группа из 50 человек.

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Руководство парка советует не приближаться к бизонам, лосям и оленям на расстояние меньше 23 метров, к волкам и медведям – 100 метров.

Относительно инцидента проводится расследование.

К слову, в канадской провинции Британская Колумбия две голодные пумы напали на 4-летнего мальчика.