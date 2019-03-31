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В парке Канады на 4-летнего мальчика напали две голодные пумы

В канадской провинции Британская Колумбия две голодные пумы напали на 4-летнего мальчика.

В парке Канады на 4-летнего мальчика напали две голодные пумы

В местном парке города Лэйк-Ковичан на маленького мальчика набросились хищники. Он получил тяжелые травмы шеи, головы и рук. Его на вертолете госпитализировали в больницу.

В парке он гулял под присмотром несовершеннолетней  девочки. Во время осмотра местности парка, спасатели нашли там пум. Обычно они не нападают на людей, но эти были сильно голодные. Поэтому спасателям ничего не оставалось, как застрелить пум.

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К слову, в зоопарке штата Аризона США ягуар напал на посетительницу, которая вопреки правилам безопасности решила сделать селфи возле его клетки.

Источник: CTV

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