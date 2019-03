Женщина перешла через специально установленный барьер, подошла к вольеру и попыталась сделать снимок с хищником.

Об этом сообщает Fox News.

В это время ягуар и напал на беспечную посетительницу. Он оставил глубокие раны на ее руках.

Так как это происшествие случилось по вине человека, то животное усыплять не будут.

Осторожно, видео не для слабонервных!

#BREAKING: Rural Metro has responded to a report of a woman getting attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo.

Courtesy: Adam Wilkerson pic.twitter.com/PMUFL5BWUy

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) 10 марта 2019 г.