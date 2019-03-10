В зоопарке штата Аризона США ягуар напал на посетительницу, которая решила сделать селфи возле его клетки вопреки правилам безопасности.
Женщина перешла через специально установленный барьер, подошла к вольеру и попыталась сделать снимок с хищником.
Об этом сообщает Fox News.
В это время ягуар и напал на беспечную посетительницу. Он оставил глубокие раны на ее руках.
Так как это происшествие случилось по вине человека, то животное усыплять не будут.
Осторожно, видео не для слабонервных!
#BREAKING: Rural Metro has responded to a report of a woman getting attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo.
Courtesy: Adam Wilkerson pic.twitter.com/PMUFL5BWUy
— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) 10 марта 2019 г.
Приметка. Вообще ягуары нападают людей очень редко, что резко отличает их от пантер. Если ягуара не провоцировать, он обычно не агрессивен, а скорее любопытен и может просто идти за человеком по лесу, не проявляя враждебности.
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К слову, во Флориде в зоопарке на двухлетнюю девочку напал носорог и задел ее рогом.