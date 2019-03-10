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Селфи с ягуаром: хищник напал на посетительницу зоопарка (18+)

В зоопарке штата Аризона США ягуар напал на посетительницу, которая решила сделать селфи возле его клетки вопреки правилам безопасности.

Селфи с ягуаром: хищник напал на посетительницу зоопарка (18+)

Женщина перешла через специально установленный барьер, подошла к вольеру и попыталась сделать снимок с хищником.

Об этом сообщает Fox News.

В это время ягуар и напал на беспечную посетительницу. Он оставил глубокие раны на ее руках.

Так как это происшествие случилось по вине человека, то животное усыплять не будут.

Осторожно, видео не для слабонервных!

Приметка. Вообще ягуары нападают людей очень редко, что резко отличает их от пантер. Если ягуара не провоцировать, он обычно не агрессивен, а скорее любопытен и может просто идти за человеком по лесу, не проявляя враждебности.

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К слову, во Флориде в зоопарке на двухлетнюю девочку напал носорог и задел ее рогом.

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