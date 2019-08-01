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Факти / Надзвичайні події

Торгували продуктами: у Києві затримали мігрантів з інфекційною хворобою

У Києві затримали незаконних мігрантів, які виявились хворими на небезпечне інфекційне захворювання.

Торгували продуктами: у Києві затримали мігрантів з інфекційною хворобою

У Києві на ринку в Деснянському районі торгували фруктами та овочами нелегальні мігранти, які у той же час мали інфекційну хворобу.

31 липня працівники Центрального міжрегіонального управління ДМС затримали 59 іноземців, які порушили міграційне законодавство.

Минулого тижня на цьому ж ринку затримали ще 63 мігрантів, троє з яких були носіями інфекційної хвороби.

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Чоловіки займалися реалізацією овочів і фруктів, тобто постійно контактували із сотнями людей.

Зараз правоохоронці обирають міру покарання для роботодавців, які порушили порядок працевлаштування іноземців.

Раніше Факти ICTV писали, що таке дифтерія і чому важлива вакцинація.

Джерело: ДМС

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