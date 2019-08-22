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Факты / Происшествия

На Южно-Украинской АЭС сотрудник майнил криптовалюту

В Николаевской области сотрудники Южно-Украинской атомной электростанции занимались майнингом криптовалюты на режимном объекте.

Південно-Українська АЕС

Сотрудники Южно-Украинской АЭС несанкционированно установили на территории станции компьютерную технику с подключением к интернету для добычи криптовалюты.

Их действия привели к разглашению сведений относительно физической защиты, которые являются государственной тайной.

Это оборудование изъято. Центральный суд Николаева по представлению СБУ, которая расследует данное дело, наложил на него арест.

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В администрации АЭС уточнили, что сотрудник станции устроил так называемую ферму для майнинга криптовалюты в одном из складских помещений, разместив собственное компьютерное оборудование.

Два частных устройства в процессе работы потребляли электроэнергию предприятия, поэтому сотрудника лишили премии и понизили в должности.

В то же время там отрицают риск утечки данных о физической защите атомной станции.

Напомним, компания Facebook вместе с 28 партнерами анонсировала запуск криптовалюты Libra.

ИсточникПівденно-Українська АЕС 

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