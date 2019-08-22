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На Південно-Українській АЕС співробітник майнив криптовалюту

У Миколаївській області співробітники Південно-Української атомної електростанції займалися майнингом криптовалюти на режимному об’єкті.

Південно-Українська АЕС

Співробітники Південно-Українській АЕС несанкціоновано встановили на території станції комп’ютерну техніку з підключенням до інтернету для видобутку криптовалюти.

Їхні дії призвели до розголошення відомостей щодо фізичного захисту, які є державною таємницею.

Це обладнання вилучено. Центральний суд Миколаєва за поданням СБУ, яка розслідує дану справу, наклав на нього арешт.

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В адміністрації АЕС уточнили, що співробітник станції влаштував так звану ферму для майнингу криптовалюти в одному зі складських приміщень, розмістивши власне комп’ютерне обладнання.

Два приватні пристрої в процесі роботи споживали електроенергію підприємства, тому співробітника позбавили премії та понизили на посаді.

Водночас там заперечують ризик витоку даних про фізичний захист атомної станції.

Нагадаємо, компанія Facebook разом із 28 партнерами анонсувала запуск криптовалюти Libra.

Джерело: Південно-Українська АЕС 

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